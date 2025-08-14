Стройки Петербурга страдают от нехватки кадров: рабочих рук катастрофически не хватает

«Питерец.ру» сообщает, что строительная отрасль Санкт-Петербурга переживает непростые времена. Несмотря на общее снижение количества вакансий в сфере, вызванное падением спроса на жилье из-за высоких процентных ставок по ипотеке, ключевой проблемой остается острая нехватка квалифицированных рабочих и инженерно-технического персонала.

По имеющимся данным, летом 2025 года число предложений о работе в строительстве сократилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причиной тому послужило снижение покупательской способности населения и, как следствие, уменьшение объемов строительства новых объектов.

Однако, вопреки общей тенденции, спрос на рабочих и инженеров остается стабильно высоким и даже имеет тенденцию к росту. В настоящее время в Петербурге открыто порядка 12 тыс. вакансий, и наиболее востребованными специалистами являются сварщики, инженеры различных направлений и квалифицированные отделочники. Нехватка рабочих рук ощущается практически на каждом строительном объекте.

Дефицит кадров привел к закономерному росту заработных плат. За последний год оплата труда сварщиков, инженеров и отделочников выросла, по разным оценкам, на 14–45%. Однако, даже привлекательные зарплатные предложения не всегда способны решить проблему нехватки квалифицированных специалистов.

Аналитики прогнозируют, что к 2028 году потребность в строительных кадрах в Санкт-Петербурге может увеличиться на 20–60%. Это ставит перед отраслью серьезные вызовы, требующие принятия комплексных мер по подготовке и привлечению новых специалистов.