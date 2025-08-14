ента новостей

13:11
В Петербурге задержали квартирного наркоагронома
13:07
В петербурге поймали поджигателя торгового павильона на Караваевской улице
13:04
В Петербурге задержали угнавших такси после нападения на водителя
12:05
На Васильевском острове у жительницы Ленобласти полицейские изъяли почти три килограмма наркотиков
09:59
За виртуальную дерзость – реальное наказание: петербурженке ограничили доступ в Сеть
09:13
Петербург меняет вкус: после подорожания вина горожане выбирают виски
09:02
Белорусский продовольственный десант в Петербурге: конкуренция обостряется
08:49
Стройки Петербурга страдают от нехватки кадров: рабочих рук катастрофически не хватает
01:42
«Пари Сен-Жермен» стал обладателем Суперкубка, по пенальти победив «Тоттенхэм» после ничьей 2:2 в основное время
21:17
Петербургская шахматистка Алёна Гармаш единолично лидирует на турнире в Уфе, набрав 6 очков за 7 туров
20:31
Кубок России: «Спартак» по пенальти проиграл махачкалинским динамовцам и сумасшедшая концовка в матче «Оренбурга» и «Ахмата»
17:50
В Петербурге возрождают традиции танцевальных площадок
15:32
В Петербурге стартовал ремонт Невского проспекта
15:03
В Госдуме прокомментировали новый подход Google к выбору источников новостей в поиске
14:17
В Невском районе в квартире нашли более 4,5 кг «синтетики»
13:11
В России откроют первый сервис-центр для беспилотников
13:00
В Петербурге поймали 46-летнюю курьера мошенников, обманувших жительницу блокадного Ленинграда
11:11
Нейросети выявили: петербуржцы заплатили 150 млн. руб. за неправильную парковку во дворах
11:01
В Петербурге прощаются с Иваном Краско
10:55
Долговая нагрузка петербуржцев растет: просрочки по кредитам взлетели на 22%
07:15
Дом Юлиуса Коллана на Васильевском официально стал памятником
07:03
Лихорадка чикунгунья: есть ли риск для петербуржцев?
23:24
«Зенит» одержал крупную победу над «Рубином» в матче Кубка России: у Кассьерры – дубль
19:59
Петербургский гроссмейстер Матлаков занял 7-е место на шахматном турнире «Qounaev Cup», лучше всех из россиян в Алматы выступил ставший вторым Гребнев
17:32
В Петербурге почтили память экипажа АПРК «Курск»
17:23
«Салават Юлаев» разорвал контракт с обладателем «Золотой клюшки» сезона – 2024/2025 Джошем Ливо
14:02
Мошенники могут собирать личные данные через QR-коды с «выгодными акциями»
10:59
В Петербурге искусственный интеллект находит борщевик
10:16
Искусственный интеллект поможет Петербургу в борьбе с борщевиком
10:03
В Петербурге активизировались мошенники, рассылающие фейковые приглашения от губернатора
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Стройки Петербурга страдают от нехватки кадров: рабочих рук катастрофически не хватает

Стройки Петербурга страдают от нехватки кадров: рабочих рук катастрофически не хватает

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
Pixabay
Строительная отрасль Петербурга столкнулась с острым дефицитом кадров, несмотря на общее сокращение вакансий. Особенно остро ощущается нехватка рабочих и инженеров

«Питерец.ру» сообщает, что строительная отрасль Санкт-Петербурга переживает непростые времена. Несмотря на общее снижение количества вакансий в сфере, вызванное падением спроса на жилье из-за высоких процентных ставок по ипотеке, ключевой проблемой остается острая нехватка квалифицированных рабочих и инженерно-технического персонала.

По имеющимся данным, летом 2025 года число предложений о работе в строительстве сократилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причиной тому послужило снижение покупательской способности населения и, как следствие, уменьшение объемов строительства новых объектов.

Однако, вопреки общей тенденции, спрос на рабочих и инженеров остается стабильно высоким и даже имеет тенденцию к росту. В настоящее время в Петербурге открыто порядка 12 тыс. вакансий, и наиболее востребованными специалистами являются сварщики, инженеры различных направлений и квалифицированные отделочники. Нехватка рабочих рук ощущается практически на каждом строительном объекте.

Дефицит кадров привел к закономерному росту заработных плат. За последний год оплата труда сварщиков, инженеров и отделочников выросла, по разным оценкам, на 14–45%. Однако, даже привлекательные зарплатные предложения не всегда способны решить проблему нехватки квалифицированных специалистов.

Аналитики прогнозируют, что к 2028 году потребность в строительных кадрах в Санкт-Петербурге может увеличиться на 20–60%. Это ставит перед отраслью серьезные вызовы, требующие принятия комплексных мер по подготовке и привлечению новых специалистов.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

9-12-2024, 09:19
Работодатели СПб охотятся за специалистами
1-05-2025, 10:31
В СПб нехватка учителей
10-08-2024, 11:11
Потребность в строителях выросла на 90%
21-01-2025, 09:22
В СПб не хватает сотрудников в ПВЗ
15-03-2024, 08:10
Потребность в работниках возросла в 1,5 раза
17-07-2025, 10:25
Не хватает кадров на заводах Петербурга

Происшествия на дорогах

11-08-2025, 20:30
На Приморском шоссе в лобовом ДТП пострадал водитель «Киа»
11-08-2025, 09:17
В деревне Коркино в ДТП погиб водитель квадроцикла
9-08-2025, 14:27
В Петербурге 6-летний мальчик врезался в стену на питбайке. Ребенок в больнице
9-08-2025, 14:20
В ДТП на улице Академика Павлова постадали четыре человека
Наверх