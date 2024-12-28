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Питерец.ру » Экономика » В Ленобласти разобрались с проблемой обманутых дольщиков

В Ленобласти разобрались с проблемой обманутых дольщиков

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Власти Ленобласти одержали стратегическую победу, решив проблему обманутых дольщиков

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленобласти успешно решен один из наиболее острых вопросов в сфере жилищного строительства – проблема обманутых дольщиков. Это стало результатом слаженной работы региональных властей и других заинтересованных сторон.

Проблема дольщиков долгое время оставалась актуальной для многих регионов России. В Ленобласти она также вызывала серьезную обеспокоенность. Тысячи людей, вложивших свои средства в строительство жилья, оказались в сложной ситуации из-за недобросовестных застройщиков.

Однако сейчас эта проблема в Ленобласти решена, и права обманутых дольщиков восстановлены. Ситуация с долгостроями сдвинулась с мертвой точки. Так, недавно был сдан проблемный дом в Мурино, и более 1 тыс. семей получат в нем квартиры. 

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