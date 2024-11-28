Что происходит с российским рублем?

«Питерец.ру» отмечает, что пока мы слышим сообщения об укреплении экономики Петербурга, о триллионных доходах бюджета и другие позитивные сообщения, рубль продолжает слабеть. Причем накануне он обновил минимум 2-летней давности.

Сейчас курс российской валюты на Форекс упал до уровня 109 руб. за доллар и 115 руб. за евро. Эксперты же считают, что каких-либо поводов для паники нет, поскольку рубль переживает колоссальное геополитическое давление.

Новости о разрешении использовать западные ракеты для ударов вглубь страны, очередные санкции США и ЕС создали негативный информационный фон, повлиявший на нашу валюту. Также за последние 2 месяца резко сократился объем поставок российской нефти в Индию.

Ситуация усложняется и санкциями против Газпромбанка, который использовался при расчетах за нефть. Теперь понадобится время, чтобы наладить новый канал для таких операций.