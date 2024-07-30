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Питерец.ру » Экономика » Сферу торговли и общепита поддержат льготными кредитами

Сферу торговли и общепита поддержат льготными кредитами

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
dp.ru
В СПб начнет работать программа поддержки торговли и общепита

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице начнет работать новая программа поддержки для предприятий торговли и общепита. Предприниматели, работающие в данной сфере, смогут получить кредит сроком до 5 лет.

При этом ставка не будет превышать 5% годовых. Аналитики отмечают, что такой кредит может помочь бизнесу снизить расходы. Тем более, в период, когда ключевая ставка ЦБ растет.

Напоминаем, что по итогам 2023 года оборот в сфере розничной торговли и общепита Северной столицы составил 2,6 трлн. руб. Это на 10% выше показателей 2022 года. Также на 3% выросла выручка от оказания бытовых услуг и почти достигла уровня 80 млрд. руб. Объем продаж в интернете составил 450 млрд. руб., а его доля – 20% (она выросла на 6,5%).

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