Сферу торговли и общепита поддержат льготными кредитами

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице начнет работать новая программа поддержки для предприятий торговли и общепита. Предприниматели, работающие в данной сфере, смогут получить кредит сроком до 5 лет.

При этом ставка не будет превышать 5% годовых. Аналитики отмечают, что такой кредит может помочь бизнесу снизить расходы. Тем более, в период, когда ключевая ставка ЦБ растет.

Напоминаем, что по итогам 2023 года оборот в сфере розничной торговли и общепита Северной столицы составил 2,6 трлн. руб. Это на 10% выше показателей 2022 года. Также на 3% выросла выручка от оказания бытовых услуг и почти достигла уровня 80 млрд. руб. Объем продаж в интернете составил 450 млрд. руб., а его доля – 20% (она выросла на 6,5%).