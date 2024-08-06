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Питерец.ру » Экономика » Оборот предприятий достиг 16 триллионов

Оборот предприятий достиг 16 триллионов

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Оборот предприятий Северной столицы вырос более 20%

«Питерец.ру» отмечает, что в СПб увеличился общий оборот городских предприятий. В первую половину 2024 года он достиг 16 трлн. руб. Это на 21,5% больше показателей аналогичного периода 2023-го.

Например, наблюдается рост в сегменте розничной торговли – там зафиксировано улучшение почти на 5%, а в непродовольственном секторе – на 8,9%. Растет и сфера общепита – первое полугодие принесло ей 120 млрд. руб. – это на 9 % больше, чем годом ранее.

Для роста общепита есть объективные причины. Аналитики связывают увеличение показателей в благоприятном начале турсезона. Это приводит к гарантированному увеличению посетителей кафе и ресторанов, а также повышению спроса на различные услуги.

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