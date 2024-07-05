35 миллиардов на капремонт

«Питерец.ру» сообщает, что в 2024 году власти Северной столицы намерены выделить на капитальный ремонт 35 млрд. руб. Таковы расходы на 3 тыс. различных работ, из которых уже выполнены около 1 тыс. В городе меняют лифты, инженерные коммуникации, ремонтируют крыши и фасады зданий, а также проводят восстановительные работы.

Главным источником финансирования стали налоги и взносы от петербуржцев. Также 8,5 млрд. руб. дополнительно выделено из бюджета. Эти деньги пойдут на ремонт лифтов и реставрацию зданий на Невском пр-те.

Согласно специальной программе, запланирована реставрация 85 зданий в течение нескольких лет. В 2024-м будет отремонтировано 40 фасадов и 30 крыш. Так что власти СПб предпринимают серьезные усилия для облагораживания города за счет горожан.