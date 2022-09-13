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Питерец.ру » Экономика » Расходы на социальные нужды увеличены

Расходы на социальные нужды увеличены

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Власти Петербурга увеличили финансирование социальной сферы

«Питерец.ру» сообщает, что власти Северной столицы приняли решение об увеличении расходов на социальные нужды. Например, на жилищные выплаты будет выделено на 1 млрд. руб. больше. В результате несколько сотен петербургских семей получат жилье еще быстрее.

Подразумевается и допфинансирование здравоохранения. На лечение граждан будет добавлено 9 млрд. руб. Эти средства пойдут на программу ОМС. Почти 2 млрд. руб. будет потрачено на льготные лекарственные препараты. Глава города Александр Беглов заявил, что дополнительные финансы будут также выделены всем социальным объектам, которые вводятся в эксплуатацию в текущем году.

В общем, власти Петербурга уделяют серьезное внимание социальной сфере. Такой подход вполне логичен и объясним.

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