В Ленобласти возобновляется очная перерегистрация безработных

Соответствующее решение закреплено постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2020 года. Временные правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также выплат им пособий действуют до 31 марта 2021 года.

Заявление о регистрации безработным подается дистанционно – через портал «Работа в России» или сайт Госуслуг. Затем, дата и время личной явки в центр занятости для регистрации на Бирже труда будут обозначены в личном кабинете на портале «Работа в России» .

После окончания установленного периода выплаты пособия по безработице перерегистрация осуществляется один раз в месяц как лично, так и дистанционно – через портал czn47.ru – там же, в личном кабинете, будут появляться направления на работу. Специалисты службы занятости смогут также пригласить безработного на личную перерегистрацию для решения вопроса, связанного с трудоустройством.

В случае неявки на перерегистрацию в центр занятости населения в назначенный день или отсутствие обратной связи через личный кабинет интерактивного портала в течение 30 дней гражданин может быть снят с регистрационного учёта в качестве безработного.

Подробная информация о временных правилах работы службы занятости доступна на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области job.lenobl.ru и на страницах комитета в соцсетях Вконтакте и инстаграм.