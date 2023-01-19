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Питерец.ру » Общество » Ленобласть расширяет помощь безработным в переобучении

Ленобласть расширяет помощь безработным в переобучении

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Опубликовал: Вадик Котов
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Администрация Ленобласти
Обучать новым профессиям безработных Ленобласти теперь смогут НКО и индивидуальные предприниматели.

Обучать новым профессиям безработных Ленобласти теперь смогут НКО и индивидуальные предприниматели.

Губернатор Александр Дрозденко подписал постановление, которым расширяются возможности социального заказа в части образовательных программ. 

Из областного бюджета будут выделяться субсидии НКО или индивидуальным предпринимателям, у которых есть лицензии на осуществление профессионального обучения или дополнительного профессионального образования. Также они должны быть включены в реестр участников социальной программы.

«На современном быстро меняющемся рынке труда важно так же быстро иметь возможность получить новую специальность и профессиональные знания, чтобы процесс поиска работы и трудоустройства не затягивались. Поэтому мы в этом году активно подключаем к работе по обучению некоммерческие организации и индивидуальных предпринимателей», ― прокомментировала председатель комитета по труду и занятости населения Алла Астратова.

Справка

С начала года служба занятости Ленинградской области организует профессиональное обучение и повышение квалификации безработных граждан с использованием социальных сертификатов. 

Программы обучения разработаны в соответствии с потребностью работодателей и направлены на расширение профессиональных возможностей безработных и эффективное трудоустройство на рынке труда.

Продолжительность обучения – от 72 до 500 часов в зависимости от образовательной программы. Занятия будут проходить очно.

Средняя стоимость обучения по социальному сертификату — около 30 тыс. рублей.

Источник: Администрация Ленобласти
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