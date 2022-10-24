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Питерец.ру » Общество » На Форуме классных руководителей подведены итоги стремительного развития проекта «Билет в будущее»

На Форуме классных руководителей подведены итоги стремительного развития проекта «Билет в будущее»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
На Форуме классных руководителей подведены итоги стремительного развития проекта «Билет в будущее»

22-23 октября в Москве прошел второй Форум классных руководителей, созданный при поддержке Минпросвещения РФ. В мероприятии приняли участие 38 петербургских педагогов. В рамках программы ведущий профориентационный проект страны «Билет в будущее» представил интерактивный стенд с новыми форматами для педагогов и школьников, включенными в недавно согласованный рецензентами российский профминимум. 500 школ Санкт-Петербурга принимают активное участие в проекте.

Одним из участников форума выступил член Общественной палаты РФ, управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Есин Иван Владимирович. Во время своего выступления на круглом столе «Профориентация» эксперт поделился промежуточными итогами хода реализации проекта «Билет в будущее»: «В 2022 году проект испытывает стремительный рост ключевых показателей. Мы одновременно и вдохновлены, и испытываем приятную усталость от вложенных сил. Сейчас почти 1 миллион 300 тысяч детей получают свои первые серьезные карьерные рекомендации, а помогают им в этом 17 000 педагогов. Хочется отметить цифры спецпроекта: «Профориентационный сериал «Билет в будущее» - более миллиона просмотров и 40 торжественных премьерных мероприятий по всей стране, а также более 100 000 посетителей выставки «Лаборатория будущего», обновленной в этом году очень необычными и яркими зонами физической активности».

Представленный в экспозиции форума стенд рассказал участникам о широком спектре возможностей проекта для педагогов, в том числе для подготовки профориентационных уроков и классных часов. В их числе интерактивная зона «Профессиональные среды», которая знакомит участников форума с девятью средами проекта и ключевыми профессиями, а также медиаэкран и тачскрин панель, где каждый желающий сможет узнать о том, как работает «Примерочная профессий», что из себя представляет мультимедийная выставка «Лаборатория будущего» и как может помочь детям в выборе профессии профориентационный сериал.

«Билет в будущее» стал не только примером для партнеров-стран СНГ (участники союза приняли на вооружение опыт проекта), но и вошел в образовательную повестку школ на территории Луганской, Донецкой республик, Запорожской и Херсонской областей, вошедших в состав России. И традиционно главное место среди участников проекта, центром, организующим вокруг себя эффективное применение платформы bvbinfo.ru на местах является педагог - золотой стержень российского образования» - отметил Есин Иван Владимирович.

Справочно: «Билет в будущее» – всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации для учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций. Входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование». Оператором проекта выступает Фонд Гуманитарных Проектов. В 2022 году реализуется в мультимедийных парках «Россия – Моя история», на базе ВУЗов и СУЗов, а также на цифровой платформе https://bvbinfo.ru.

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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