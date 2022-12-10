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Питерец.ру » Экономика » Проект СПбГУ награжден премией «Технологический прорыв — 2022»

Проект СПбГУ награжден премией «Технологический прорыв — 2022»

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Опубликовал: Вадик Котов
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СПбГУ
Проект СПбГУ награжден премией «Технологический прорыв — 2022»

В Москве состоялась церемония награждения выдающихся проектов в области развития перспективных технологических рынков, организованная «Национальной технологической инициативой». Проект, созданный в СПбГУ, получил премию в номинации «Открытие новых рынков» за разработку DCMS — децентрализованной системы межбанковских сообщений.

Ежегодная премия «Технологический прорыв» направлена на выявление, поддержку и популяризацию выдающихся технологических проектов, решений и достижений российских компаний, научных центров и образовательных организаций. Она вручается лидерам проектов, ученым, разработчикам продуктов за значительный вклад в развитие отечественного технологического бизнеса и значимые достижения в технологическом развитии страны.

Особое внимание в 2022 году было уделено созданию в России устойчивых условий для достижения технологического суверенитета, поддержки проектов, демонстрирующих необходимые и значимые для этого идеи и решения. DCMS была разработана специалистами Центра технологий распределенных реестров СПбГУ с целью дать всем участникам мировой банковской системы новый инструмент, который позволит с высокой степенью надежности обмениваться финансовыми сообщениями. Отключение российских банков от глобальной системы обмена финансовыми сообщениями в марте 2022 года актуализировало необходимость разработки аналога SWIFT. Однако главной задачей было создать не просто аналог, а открытую, надежную систему без единоличного владельца, которой могли бы доверять все ее участники.

«Центр технологий распределенных реестров СПбГУ стремится создавать не только решения, которые улучшают жизнь здесь и сейчас, но и те, что должны изменить мир будущего. Децентрализованная система межбанковских сообщений — яркий пример такой разработки. Еще в начале года мало кто задумывался о необходимости такой разработки, а сегодня лидеры стран говорят о перспективах создания на базе технологий распределенных реестров новой системы международных платежей, полностью безопасной для всех участников», — отметил директор Центра компетенций НТИ «Центр технологий распределенных реестров СПбГУ» Дмитрий Шишмаков.

Премию «Технологический прорыв — 2022» в одиннадцати номинациях получили лучшие проекты, посвященные развитию транспорта, медицины, образования, атомной энергетики и другому. Все участники прошли несколько этапов оценки, включая экспертизу Центра стратегических разработок. Лауреатов наградили спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового развития, генеральный директор платформы «Национальная технологическая инициатива» Дмитрий Песков и заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников.

Дмитрий Песков отметил, что Правительство Российской Федерации планирует закончить в следующем году работу по созданию реестра перспективных технологических компаний в рамках федерального проекта «Взлет от стартапа до IPO». В реестре появится отдельный список компаний — лауреатов премии «Технологический прорыв», что станет дополнительным знаком качества для инвесторов и международных партнеров.

Источник: СПбГУ
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