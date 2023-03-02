Хороший знак: как выплата штрафа Apple повлияет на российский ИТ-рынок

Американская корпорация Apple выплатила штраф в размере 906 миллионов рублей по жалобе «Лаборатории Касперского». Компанию ждут новые судебные разбирательства с Федеральной антимонопольной службой России, однако эксперты уверены, – первый шаг к диалогу со стороны зарубежного ИТ-гиганта сделан, впоследствии его примеру могут последовать и другие нарушители российского законодательства.

Дело было возбуждено по заявлению работающей в сфере кибербезопасности компании «Лаборатория Касперского» еще в 2019 году, так как Apple, утверждали представители компании, злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS. «Лаборатория Касперского» столкнулась с проблемами в публикации своего приложения для родительского контроля Kaspersky Safe Kids в App Store: его возможности дублируют встроенную в iOS функцию Screen Time, аналогичный приложению «ЛК» инструмент, разработанный самой Apple.

Apple начала вырезать из Kaspersky Safe Kids некоторые функции, включая блокировку браузера Apple Safari и контроль над остальными установленными на смартфон программами. Без этого приложение не соответствовало новым требованиям компании, однако именно эти функции и были основными в Kaspersky Safe Kids. С похожими проблемами сталкивались и другие разработчики таких приложений. В 2019 году «Лаборатория Касперского» обратилась в ФАС с жалобой и требованием возбудить против Apple дело по ч.1 ст.10 закона о защите конкуренции, по итогам рассмотрения ФАС признала компанию нарушителем антимонопольного законодательства России. Компания обжаловала решение и предписание службы, а также постановление о наложении штрафа в судебном порядке. Суды трех инстанций поддержали позицию ФАС России, а компания была вынуждена исполнить предписание.

По мнению главы рабочей группы Общественной палаты РФ по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Вадима Виноградова, монопольное положение иностранных ИТ-гигантов - проблема, с которой нельзя мириться. Если компания не готова идти на уступки и устранять нарушения законодательства, к ней необходимо применять санкции, в том числе в виде штрафов. Выполнение Apple предписания ФАС по делу с «Лабораторией Касперского» свидетельствует о том, что российский регулятор все же имеет рычаги влияния на иностранный бигтех, уверен эксперт.

«То, что Apple выплатила штраф, еще раз доказывает, что российский рынок ценен для иностранных ИТ-гигантов, и корпорация готова идти на сотрудничество с российским регулятором, чтобы избежать больших санкций. Диалог между регулятором и иностранными корпорациями все же реален и может быть результативным. Мировая практика показывает, что Apple в целом готова соблюдать антимонопольное законодательство. Правда, порой только перед лицом санкций. Так, к примеру, в июле прошлого года компания разрешила использование сторонних платёжных систем в App Store в Южной Корее», - напомнил Вадим Виноградов.

Член Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин уверен, что выплата штрафа – прямое доказательство того, что Apple хотела бы сохранить свое присутствие в России. В противном случае компания пошла бы по пути банкротства и ликвидации российского представительства. «Хотя такие нарушения антимонопольного законодательства и увеличивают прибыль корпорации в целом, но в долгосрочном периоде не стоят таких последствий. В этом случае Apple проще было оплатить штраф, нежели столкнуться с потерями на российском рынке, который приносит Apple значительную часть прибыли», - считает Антон Немкин.

Подобное разбирательство не стало для Apple прецедентом, поэтому компании, вероятно, действительно стоит задуматься над своей монопольной политикой, в противном случае последуют новые штрафы, замечает Антон Немкин.

При этом штрафы в России достаточно мягкие, отмечают эксперты. В конце 2022 года парижский суд оштрафовал Apple на 1 млн евро за навязывание «несбалансированных условий» для разработчиков приложений, передавало агентство Франс Пресс. Тогда суд пришел к выводу, что невозможность изменения условий договора с Apple или оспаривания блокировки приложения на платформе говорят о «серьезной правовой и экономической незащищенности» разработчиков.

«Пока представляется, что больших изменений в политике Apple все же не последует, – компания будет предпринимать малые шаги, чтобы «косметически» прикрыть нарушения и показать, что не игнорирует регулятора. Однако хочется верить, что это дело послужит хотя бы минимальным уроком и покажет, что с российской стороной нужно идти на разумный диалог и вести работу в соответствии с разумными требованиями делового оборота, чтобы потом не столкнуться с многомиллионными потерями», - говорит Немкин.

Олег Москвитин, и.о. директора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ, руководитель антимонопольной практики КА «Муранов, Черняков и партнеры», напомнил, что ФАС России стала первым регулятором, предъявившим претензии к Apple. «Компания грешит нарушениями антимонопольного законодательства, причем не только в России, но и за рубежом. ФАС России была первым среди мировых регуляторов, решившим активно разбираться с Apple. Далее подобные дела последовали и за рубежом», - рассказал он.

Находясь за границей, компаниям легко уклоняться от подобных штрафов и финансовых взысканий, так как в сегодняшней ситуации суды и другие органы иностранных государств не будут помогать России с взысканием средств с нарушителей. При этом Apple выплатой штрафа уже показала, что готова к диалогу, так что, возможно, ее примеру последует и другой крупный нарушитель российского законодательства – Google. Сейчас только за неудаление противоправного контента компания оштрафована в России более чем на 21 млрд рублей.

«Я думаю, что Google так же рассчитается с нашей казной, тем более у него бизнеса в России гораздо больше, чем у Apple. Поэтому им еще важнее соблюдать российские законы. ФАС защищает наших разработчиков, российские компании. А этим ребятам точно стоит пересматривать свою политику, – в России такое больше не пройдет», - заявил Олег Москвитин.

Впереди у Apple - выплаты по новым штрафам. Так, в январе 2023 года ФАС оштрафовала корпорацию на 1,2 млрд руб. за навязывание российским разработчикам платежного инструмента компании при создании приложений на iOS. В частности, магазин приложений App Store запрещал разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами магазина и использовать альтернативные способы оплаты. Apple необходимо оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу. Сейчас корпорация пытается оспорить штраф, судебное заседание в арбитражном суде назначено на 13 марта.

Злоупотреблять своим монопольным положением для Apple сейчас становится все сложнее, уверен Виноградов. Одна из основных причин – развитие альтернативных площадок, в том числе на российском рынке. «Появление в России отечественных магазинов приложений с более выгодными для разработчиков и пользователей условиями вынуждает иностранных ИТ-гигантов задуматься о реальной конкуренции, которую они не видели уже многие годы», - подчеркнул эксперт.

При этом конкуренция со стороны зарубежных площадок – App Store и Google Play - важна и для России, считает Москвитин. «Для потребителей в России их уход был бы невыгоден. Поэтому нужно подводить иностранные компании к тому, чтобы они четко соблюдали наши законы. При этом наш отечественный Rustore должен продолжать рост», - отметил он.

Антон Немкин замечает, что чем больше таких кейсов будет по всему миру, тем больше внимания будет уделяться созданию национальных аналогов. Сейчас трудно представить полный переход пользователей на другие площадки, однако дублирование приложений уже возможно, и в ближайшие годы отечественные специалисты будут активно работать в этом направлении, говорит депутат.

С октября 2022 года по январь 2023 года аудитория RuStore, официального российского магазина приложений для Android, выросла с 7 до 10 млн человек в месяц, сообщали ранее в VK (разработчик RuStore). В феврале 2023 года магазин вышел из режима бета-тестирования, а также открыл доступ к консоли для иностранных разработчиков.