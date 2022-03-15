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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » На рынке чип-тюнинга растет число сомнительных компаний, оказывающих услуги со ссылкой на бренд «Лаборатория Скорости»

На рынке чип-тюнинга растет число сомнительных компаний, оказывающих услуги со ссылкой на бренд «Лаборатория Скорости»

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Яндекс
На рынке чип-тюнинга растет число сомнительных компаний, оказывающих услуги со ссылкой на бренд «Лаборатория Скорости»

Тюнинг-ателье «Лаборатория Скорости», которое с 2003 года специализируется на чип-тюнинге автомобилей и имеет сеть франшизы по РФ, с конца 2021 года отмечает рекордный рост числа поддельных прошивок, которые устанавливают сомнительные организации со ссылкой на бренд Лаборатории.  Так, с октября по декабрь 2021 года число рекламаций от клиентов, установивших в свои автомобили модифицированное ПО в таких организациях и столкнувшихся впоследствии с техническими проблемами, выросло почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом год назад.

Как сообщили в руководстве компании, одновременно фиксируется рост числа поддельных сайтов и аккаунтов, предлагающих в интернете услуги от имени Лаборатории Скорости, но по факту не имеющих никакого отношения ни к бренду, ни к команде разработчиков прошивок.

Чтобы не оказаться обманутым и не получить в своем автомобиле сомнительное программное обеспечение, эксперты компании рекомендуют обращаться только к проверенным дилерам, указанным на официальном сайте компании labofspeed.su, а при получении услуги требовать выдачу сертификата проверки прошивки. Такой сертификат имеет уникальный QR-код, который при наведении на него камеры смартфона открывает на официальном сайте компании страницу, где можно идентифицировать свой автомобиль по марке, модели и последним цифрам VIN-номера и увидеть перечень произведенных программных модификаций.

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