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Питерец.ру » События в мире » Apple представляет iOS 16 с обновленным экраном блокировки и большими изменениями в iMessage

Apple представляет iOS 16 с обновленным экраном блокировки и большими изменениями в iMessage

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Apple представляет iOS 16 с обновленным экраном блокировки и большими изменениями в iMessage

Apple начала свою ежегодную конференцию разработчиков, представив мобильное программное обеспечение следующего поколения iOS 16 с новыми функциями, которые позволят пользователям персонализировать экраны блокировки iPhone, изменить способ отправки текстовых сообщений друзьям через iMessage и углубить интеграцию смартфонов с автомобилями.
Эти и другие обновления, которые были представлены на Всемирной конференции разработчиков в понедельник, показывают, как Apple продолжает настаивать на том, чтобы ее устройства, в частности iPhone, оставались центральными в нашей повседневной жизни и во многих продуктах, с которыми мы взаимодействуем. Но хотя эти обновления, вероятно, понравятся многим пользователям устройств Apple, событие также было примечательно тем, что не было анонсировано: новым продуктом.
В последние дни некоторые отраслевые наблюдатели надеялись, что Apple сможет предложить ранний взгляд на платформу, которая, как считается, называется RealityOS. По слухам, система может питать гарнитуру смешанной реальности — носимое устройство, которое, как говорят, поддерживает как виртуальную, так и дополненную реальность — над которым, по слухам, Apple работает уже много лет.

Вместо этого основное внимание было уделено ряду функциональных, если не привлекательных, обновлений продукта: больше многозадачных функций в программном обеспечении Mac, внедрение приложения Apple Weather для iPad и открытие чипа M2 следующего поколения.

«Хотя некоторые могут быть разочарованы отсутствием радикально нового оборудования в таких областях, как AR, инвестиции Apple в кремний сыграют определяющую роль в будущих категориях продуктов, таких как налобные устройства, где мощность и производительность должны быть точно сбалансированы. — сказал Бен Вуд, главный аналитик исследовательской компании CCS Insight.

Вот более пристальный взгляд на некоторые из обновлений, которые появятся в наиболее важных продуктах Apple. Ожидается, что обновления станут доступны пользователям осенью.

Источник: CNN
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