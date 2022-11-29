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Питерец.ру » Экономика » Депутаты обсудили с экспертами работу платного парковочного пространства

Депутаты обсудили с экспертами работу платного парковочного пространства

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Депутаты обсудили с экспертами работу платного парковочного пространства

Состоялось первое заседание рабочей группы комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного Собрания по вопросам организации платного парковочного пространства в Санкт-Петербурге. В нем участвовали депутаты, представители общественности и органов исполнительной власти. Группа создана по инициативе парламентария Наталии Астаховой при поддержке председателя Собрания Александра Бельского и руководителя комиссии Алексея Цивилева.  

Открывая встречу, Алексей Цивилев отметил необходимость тщательного анализа работы платного парковочного пространства в свете усилившейся критики со стороны жителей, в частности, Адмиралтейского района. Его территория вошла в зону платной парковки с 1 ноября 2022 года.

Общественники и депутаты обозначили ряд претензий. По их мнению, действие парковочного разрешения жителя только в пределах конкретного муниципального округа ограничивает возможности граждан бесплатно пользоваться парковками у социальных учреждений в других МО района.

– Люди живут в одном округе, но возят детей в детский сад и школу в другой. Там они рискуют получить штраф за парковку, потому что за бесплатные 15 минут бывает трудно успеть решить все вопросы. Такая же ситуация с посещением поликлиник, – подчеркнула Наталия Астахова, добавив, что граждане считают целесообразным сделать парковку у социальных учреждений бесплатной.

Спикеры акцентировали внимание на перегруженность дворов автомобилями после введения платной парковки, на сложности оформления парковочного разрешения, сокращении бесплатных парковочных мест и поставили под сомнение положительный эффект от организации парковочного пространства.

С ними не согласился заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков. По его мнению, в Адмиралтейском районе результат не виден в силу короткого срока работы парковки. Судить об эффективности можно по Центральному району, где заметно снизился автомобильный трафик и всегда есть свободные парковочные места. Он отметил готовность работы Комитета с депутатами и общественниками по точечным жалобам жителей и работе парковочного пространства в целом.         

Депутат Алексей Далматов призвал еще раз изучить опыт других городов и рассмотреть ситуацию через призму последних рекомендаций Министерства транспорта РФ для российских регионов по управлению городским парковочным пространством. 

Добавим, что платное парковочное пространство создается в Санкт-Петербурге с сентября 2014 года. Сегодня оно охватывает Центральный и Адмиралтейский районы – 364 улицы, которые вмещают 27 250 машиномест.

Источник: ЗАКС
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