Участники Общественного штаба собрали предложения жителей Невского района в закон о реновации

В школе №328 Невского района прошла первая встреча членов Общественного штаба по реновации и жителей, чьи дома могут войти в программу комплексного развития территорий. Модераторами выступили депутаты городского парламента Антон Рудаков и Антон Соловьев. В собрании приняли участие более 150 человек, в том числе районные активисты – члены штаба Анастасия Шушкова, Мария Тернова и Игорь Кленов.
Модераторы обозначили основные тезисы программы и работы штаба: реновация направлена на улучшение жилищных условий граждан, сегодня действие ряда статей закона приостановлено, участки для КРТ не определены, штаб нацелен на работу со всеми жителями, независимо от их позиции.
Отдельный акцент на открытости работы штаба – модераторы обозначили ее как приоритет. Принять участие во встрече, высказать критику и предложения мог любой желающий. Жители обозначили ряд важных с их точки зрения векторов дополнения закона: уточнение серии домов перед включением в программу реновации, расселение «хрущевок» в пределах микрорайона или района, отказ от включения домов в программу по умолчанию, гарантии соблюдения прав расселяемых жителей от государства, снос только аварийных зданий.
Несколько активистов отметили необходимость использования московского опыта реновации, звучали предложения обратиться к практике Калининграда и европейских стран, где «хрущевки» реконструировали.
Общественный штаб создан по инициативе Председателя Законодательного Собрания Александра Бельского. Для сбора и анализа предложений от горожан, выработки поправок в городской закон о реновации и федеральное законодательство в рамках штаба образованы четыре рабочие группы. Функционал каждой определен, формируется состав. 28 сентября состоялось первое заседание штаба. В дальнейшем его члены регулярно будут встречаться с жителями для анализа ситуации на территориях и сбора предложений.