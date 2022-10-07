Участники Общественного штаба собрали предложения жителей Невского района в закон о реновации

В школе №328 Невского района прошла первая встреча членов Общественного штаба по реновации и жителей, чьи дома могут войти в программу комплексного развития территорий. Модераторами выступили депутаты городского парламента Антон Рудаков и Антон Соловьев. В собрании приняли участие более 150 человек, в том числе районные активисты – члены штаба Анастасия Шушкова, Мария Тернова и Игорь Кленов.

– Сегодня здесь депутаты и активисты Невского района. Задача штаба – услышать переживания жителей и собрать обращения и предложения, которые поступят в ходе встречи. Ведется протокол, и все вопросы мы передадим в рабочую группу по мониторингу для аккумулирования и анализа. Это встреча не будет единственной, подобное общение пройдет во всех районах, где есть дома, которые могут войти в программу КРТ, – сказал Антон Рудаков.

Модераторы обозначили основные тезисы программы и работы штаба: реновация направлена на улучшение жилищных условий граждан, сегодня действие ряда статей закона приостановлено, участки для КРТ не определены, штаб нацелен на работу со всеми жителями, независимо от их позиции.

– Мы здесь, чтобы вы могли высказать все, что накипело, ваши пожелания к закону. В первую очередь, хотелось бы конструктива. Есть разные мнения: кто-то категорически против, а есть люди, они обращались ко мне, которые надеются получить новое жилье. Учтем мнения всех, – подчеркнул Антон Соловьев.

Отдельный акцент на открытости работы штаба – модераторы обозначили ее как приоритет. Принять участие во встрече, высказать критику и предложения мог любой желающий. Жители обозначили ряд важных с их точки зрения векторов дополнения закона: уточнение серии домов перед включением в программу реновации, расселение «хрущевок» в пределах микрорайона или района, отказ от включения домов в программу по умолчанию, гарантии соблюдения прав расселяемых жителей от государства, снос только аварийных зданий.

– Наши дома построены в 50-х годах по экспериментальной технологии. Это как бы «хрущевки», но улучшенной планировки со стенами толщиной 50 сантиметров – практически «сталинки». Мы хотим продолжать жить в них, они в хорошем состоянии, и считаем, что необходимо индивидуально подходить к вопросу реновации, – заявила одна из участниц встречи.

Несколько активистов отметили необходимость использования московского опыта реновации, звучали предложения обратиться к практике Калининграда и европейских стран, где «хрущевки» реконструировали.

– Хочу поблагодарить, что вы собрали нас всех, ответили на вопросы. Мы надеемся, что наши предложения будут учтены в законе, – подытожила встречу жительница Невского района.

Общественный штаб создан по инициативе Председателя Законодательного Собрания Александра Бельского. Для сбора и анализа предложений от горожан, выработки поправок в городской закон о реновации и федеральное законодательство в рамках штаба образованы четыре рабочие группы. Функционал каждой определен, формируется состав. 28 сентября состоялось первое заседание штаба. В дальнейшем его члены регулярно будут встречаться с жителями для анализа ситуации на территориях и сбора предложений.