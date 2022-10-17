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Питерец.ру » Экономика » Большинство петербуржцев и жителей Ленобласти почти не пользуются наличными деньгами

Большинство петербуржцев и жителей Ленобласти почти не пользуются наличными деньгами

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Опубликовал: Вадик Котов
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Две трети жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти активно пользуются автоплатежами

Подавляющее большинство петербуржцев и жителей Ленинградской области редко используют наличные или вовсе не пользуются ими для оплаты товаров и услуг, а прибегают преимущественно к безналичным платежам. При этом две трети жителей Петербурга и области для оплаты подписок, кредитов, ЖКХ и страховых взносов подключают автоплатеж, свидетельствуют результаты опроса*, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» совместно с банком «Открытие».

Респондентам предлагалось ответить на вопрос, используют ли они наличные в ситуации, позволяющей расплатиться ими, например, в магазине, в ресторане, такси или с курьером. «Часто» или «периодически» наличные используют 19% респондентов, в то время как остальные 81% платят наличными «редко» или «вовсе не пользуются».

Ни в одном российском регионе, где есть города-миллионники, доля жителей, активно применяют наличные для оплаты товаров и услуг, не превышает 30%. Чаще всего бумажными деньгами расплачиваются жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (30%), Пермского края (30%) и Башкортостана (26%). 

Петербуржцы оплачивают товары и услуги преимущественно банковскими картами (69%), через приложение своего банка или электронного кошелька в смартфоне (50%), реже — по QR-коду (14%).

Две трети петербуржцев (67%) используют автоплатежи — в основном для регулярной оплаты подписок на различные сервисы (36%), сотовой связи (34%), интернета (30%), коммунальных платежей (25%), кредитов (17%), страховых взносов (13%) и прочих услуг (10%).

Автоплатежи подключают, как правило, для совершения ежемесячных (49% опрошенных) и квартальных (27% опрошенных) платежей.

Чаще других функцию автоплатежей используют жители Нижегородской области (80%), Свердловской области (75%) и столичного региона (75%). Реже — в Краснодарском крае (36%).

«Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» предлагает клиентам оплачивать взносы по страховым полисам с регулярной оплатой премии любым удобным способом: подключив автоплатеж, с помощью банковской карты, по QR-коду и через Систему быстрых платежей (СБП). Подключить автоплатеж, а также произвести оплату с помощью СБП и QR-кода можно на сайте компании и без комиссии. Оплату через СБП, в частности, мы запустили в июле прошлого года и видим, как ее популярность растет от месяца к месяцу. Автоматическая оплата тоже широко востребована, ведь благодаря этой опции клиент никогда не забудет внести очередной платеж — система сделает это за него в нужный срок. Это удобно, поскольку у каждого клиента есть множество различных обязательных платежей.  Мы отмечаем, что клиенты все чаще выбирают автоплатежи, их количество за 9 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го выросло более чем на 62%», — говорит директор по маркет-менеджменту, член правления компании «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

* В опросе приняли участие 1502 жителя России старше 18 лет из всех федеральных округов. Из них 52% — мужчины, 48% — женщины.

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