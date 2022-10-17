Большинство петербуржцев и жителей Ленобласти почти не пользуются наличными деньгами

Подавляющее большинство петербуржцев и жителей Ленинградской области редко используют наличные или вовсе не пользуются ими для оплаты товаров и услуг, а прибегают преимущественно к безналичным платежам. При этом две трети жителей Петербурга и области для оплаты подписок, кредитов, ЖКХ и страховых взносов подключают автоплатеж, свидетельствуют результаты опроса*, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» совместно с банком «Открытие».
Респондентам предлагалось ответить на вопрос, используют ли они наличные в ситуации, позволяющей расплатиться ими, например, в магазине, в ресторане, такси или с курьером. «Часто» или «периодически» наличные используют 19% респондентов, в то время как остальные 81% платят наличными «редко» или «вовсе не пользуются».
Ни в одном российском регионе, где есть города-миллионники, доля жителей, активно применяют наличные для оплаты товаров и услуг, не превышает 30%. Чаще всего бумажными деньгами расплачиваются жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (30%), Пермского края (30%) и Башкортостана (26%).
Петербуржцы оплачивают товары и услуги преимущественно банковскими картами (69%), через приложение своего банка или электронного кошелька в смартфоне (50%), реже — по QR-коду (14%).
Две трети петербуржцев (67%) используют автоплатежи — в основном для регулярной оплаты подписок на различные сервисы (36%), сотовой связи (34%), интернета (30%), коммунальных платежей (25%), кредитов (17%), страховых взносов (13%) и прочих услуг (10%).
Автоплатежи подключают, как правило, для совершения ежемесячных (49% опрошенных) и квартальных (27% опрошенных) платежей.
Чаще других функцию автоплатежей используют жители Нижегородской области (80%), Свердловской области (75%) и столичного региона (75%). Реже — в Краснодарском крае (36%).
* В опросе приняли участие 1502 жителя России старше 18 лет из всех федеральных округов. Из них 52% — мужчины, 48% — женщины.