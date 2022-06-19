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Питерец.ру » Экономика » Корабелка презентовала проект развития передовых инженерных школ

Корабелка презентовала проект развития передовых инженерных школ

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПбГМТУ
Корабелка презентовала проект развития передовых инженерных школ

В воскресенье, 19 июня команда Санкт-Петербургского государственного морского технического университета во главе с ректором Глебом Туричиным приняла участие в заседании Совета по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития передовых инженерных школ. Сегодня состоялась презентация проекта развития ПИШ в СПбГМТУ.

Морской технический университет поставил амбициозную цель в области цифровой трансформации отрасли. Реализация представленной вузом программы обеспечит  прорывной эффект от трансфера разрабатываемых технологий мирового уровня в ключевые стратегические отрасли промышленности РФ за счет использования и развития системы ключевых партнерств и участия в недавно созданной «Национальной сети технологических центров».

«Наша передовая инженерная школа – это школа нового судостроения, – сказал ректор СПбГМТУ Глеб Туричин. – Мы создаем ее для расшивки тех узких мест, которые сейчас сдерживают развитие отрасли: для обеспечения практического перехода российского судостроения на четвертый технологический уклад. Школа нацелена на решение критических для отрасли технических и технологических задач. Через два года мы уже начнем получать проектировщиков, которые смогут стать проектантами, и технологов, которые смогут внедрить и использовать новые цифровые промышленные технологии в отрасли.

Все проекты программы развития направлены на решение критических задач отечественного судостроения, сформированы по заказу наших высокотехнологичных партнеров и реализуются совместно с ними, поэтому у нас высокий уровень привлеченного внебюджетного софинансирования проектов: от 40% до 60% по мере внедрения разработок.

Выделение ПИШ в отдельное подразделение с максимумом самостоятельности позволит внедрить гибридную рыночно-ориентированную модель управления, в основе которой – запросы высокотехнологичных компаний на технологии и кадры для их реализации», - подчеркнул ректор СПбГМТУ Глеб Туричин.

Участвуя в проекте, Корабелка планирует решить 4 научно-технические задачи, утвержденные Стратегией развития судостроительной промышленности:

  • создать уникальное единое цифровое научно-образовательно-промышленное пространство судостроительной отрасли, интегрировав в него как ранее полученные университетом результаты (такие, как научный задел по проекту «Цифровая верфь»), так и вновь получаемые уникальные технологические результаты в области киберзащиты информации и технологий автоматизированной роботизированной сварки длиннокорпусных конструкций с минимальными допусками;
  • обеспечить развитие ключевых партнерств и сетевого взаимодействия с отраслевыми вузами загрузку не менее 80% стендовой испытательной базы и оптимизировать структуру научно-исследовательских центров;
  • повысить долю стоимости отечественной продукции в стоимости конечной гражданской продукции в части бортового рыболовного и рыбопоискового оборудования до 75 %, реализовав совместно с АО «ОСК» проекты «Бортовое оборудование» и «Движители»;
  • повысить эффективность планирования, логистики и управления производством в организациях судостроительной промышленности и обеспечить их финансовую устойчивость.

Также с помощью реализации программы Корабелка намерена решить 2 научно-технические задачи, утвержденные Стратегией развития морской деятельности:

  • повысить уровень оснащенности объектов морской инфраструктуры и прилегающих к ним акваторий современными отечественными техническими средствами охраны и физической защиты, в том числе с применением подводных робототехнических комплексов (за счет реализации проектов, реализуемых в рамках направления «Цифровые измерительные системы и технологии подводной робототехники»);
  • организовать промышленное производство отечественных малых спасательных средств.

Реализация программы создания передовых инженерных школ позволит Морскому техническому университету кратно превысить пороговые значения плановых показателей, а именно:

  • в 3,5 раза превысить плановый показатель объема финансирования, привлеченного ПИШ на исследования и разработки в интересах бизнеса нарастающим итогом к 2030 году - 7014 млн руб. против 2000 млн руб. порогового значения планового показателя;
  • на 12% увеличить на горизонте планирования программы долю работников в возрасте до 39 лет в общей численности профессорско-преподавательского состава - до 29% от общего числа ППС;
  • выполнить 21 масштабный научно-технический проект и более чем в два раза увеличить количество выполняемых проектов с участием консорциума;
  • создать 27 новых научно-образовательных пространств;
  • организовать более 30 инновационных предприятий с участием университета, в рамках реализации инновационной стратегии коммерциализации научно-технического задела.
Источник: СПбГМТУ
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