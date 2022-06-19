Корабелка презентовала проект развития передовых инженерных школ

В воскресенье, 19 июня команда Санкт-Петербургского государственного морского технического университета во главе с ректором Глебом Туричиным приняла участие в заседании Совета по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития передовых инженерных школ. Сегодня состоялась презентация проекта развития ПИШ в СПбГМТУ.

Морской технический университет поставил амбициозную цель в области цифровой трансформации отрасли. Реализация представленной вузом программы обеспечит прорывной эффект от трансфера разрабатываемых технологий мирового уровня в ключевые стратегические отрасли промышленности РФ за счет использования и развития системы ключевых партнерств и участия в недавно созданной «Национальной сети технологических центров».

«Наша передовая инженерная школа – это школа нового судостроения, – сказал ректор СПбГМТУ Глеб Туричин. – Мы создаем ее для расшивки тех узких мест, которые сейчас сдерживают развитие отрасли: для обеспечения практического перехода российского судостроения на четвертый технологический уклад. Школа нацелена на решение критических для отрасли технических и технологических задач. Через два года мы уже начнем получать проектировщиков, которые смогут стать проектантами, и технологов, которые смогут внедрить и использовать новые цифровые промышленные технологии в отрасли.

Все проекты программы развития направлены на решение критических задач отечественного судостроения, сформированы по заказу наших высокотехнологичных партнеров и реализуются совместно с ними, поэтому у нас высокий уровень привлеченного внебюджетного софинансирования проектов: от 40% до 60% по мере внедрения разработок.

Выделение ПИШ в отдельное подразделение с максимумом самостоятельности позволит внедрить гибридную рыночно-ориентированную модель управления, в основе которой – запросы высокотехнологичных компаний на технологии и кадры для их реализации», - подчеркнул ректор СПбГМТУ Глеб Туричин.

Участвуя в проекте, Корабелка планирует решить 4 научно-технические задачи, утвержденные Стратегией развития судостроительной промышленности:

создать уникальное единое цифровое научно-образовательно-промышленное пространство судостроительной отрасли, интегрировав в него как ранее полученные университетом результаты (такие, как научный задел по проекту «Цифровая верфь»), так и вновь получаемые уникальные технологические результаты в области киберзащиты информации и технологий автоматизированной роботизированной сварки длиннокорпусных конструкций с минимальными допусками;

обеспечить развитие ключевых партнерств и сетевого взаимодействия с отраслевыми вузами загрузку не менее 80% стендовой испытательной базы и оптимизировать структуру научно-исследовательских центров;

повысить долю стоимости отечественной продукции в стоимости конечной гражданской продукции в части бортового рыболовного и рыбопоискового оборудования до 75 %, реализовав совместно с АО «ОСК» проекты «Бортовое оборудование» и «Движители»;

повысить эффективность планирования, логистики и управления производством в организациях судостроительной промышленности и обеспечить их финансовую устойчивость.

Также с помощью реализации программы Корабелка намерена решить 2 научно-технические задачи, утвержденные Стратегией развития морской деятельности:

повысить уровень оснащенности объектов морской инфраструктуры и прилегающих к ним акваторий современными отечественными техническими средствами охраны и физической защиты, в том числе с применением подводных робототехнических комплексов (за счет реализации проектов, реализуемых в рамках направления «Цифровые измерительные системы и технологии подводной робототехники»);

организовать промышленное производство отечественных малых спасательных средств.

Реализация программы создания передовых инженерных школ позволит Морскому техническому университету кратно превысить пороговые значения плановых показателей, а именно: