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Питерец.ру » Экономика » В Петербурге Россельхознадзором выявлено около 26 тысяч нарушений ветеринарного законодательства

В Петербурге Россельхознадзором выявлено около 26 тысяч нарушений ветеринарного законодательства

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Опубликовал: Вадик Котов
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Россельхознадзор с помощью системы «Меркурий» выявил около 26 тысяч нарушений ветеринарного законодательства

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и псковской областям проводится постоянный анализ информации, внесенной в ФГИС «Меркурий». С помощью системы инспекторы ведомства выявляют недобросовестных производителей, площадки-фантомы, а также отзывают небезопасные товары.

Мониторинговой группой Управления регулярно выявляются предприятия-фантомы, которые пытаются оформить ветеринарные сертификаты, не имея на это прав, и таким образом пытаются легализовать незаконно произведенные продукты. За 2019 год таких предприятий было выявлено 11, а за 2020 год - 70 (30 – площадки производителей, 40 – компаний, якобы занимающихся реализацией продукции).

В 2020 году сотрудниками ведомства выявлено более 25750 нарушений, допущенных при оформлении ветеринарных сопроводительных документов на мясо и мясопродукцию, мясо птиц и яйцо, рыбу и рыбопродукцию, молоко и молочные товары, корма и кормовые добавки.

В связи с выявленными нарушениями Управлением заблокировано в «Меркурии» более 400 учетных записей сроком от 7 до 180 дней за допущенные ошибки при оформлении ветеринарных сопроводительных документов. А за внесение заведомо ложных данных в системе аннулировано без возможности восстановления доступа около 70 учетных записей уполномоченных лиц.

В результате анализа данных, внесенных в «Меркурий» должностными лицами Управления Россельхознадзора выявлено, что ошибки при оформлении ВСД были допущены 131 ветеринарным врачом. С начала 2020 года к ответственности привлечено 29 ветеринарных врачей Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей.

Среди основных нарушений, допущенных при работе в «Меркурии»:

• оформление ВСД на продукцию с указанием срока годности, истекшего на момент оформления документа;

• указание даты выработки, не наступившей на момент оформления документа;

• отсутствие в ВСД номера автотранспорта, перемещавшего подконтрольную продукцию.

В связи с выявленными нарушениями Управлением Россельхознадзора были наложены штрафы, общая сумма которых достигла 275 тысяч рублей.

Высокую эффективность работы системы и вовлеченность хозяйствующих субъектов можно охарактеризовать и следующими данными. На территории, подконтрольной Управлению Россельхознадзора в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Псковской областях в «Меркурии» за сутки оформляется в среднем около 760 тысяч (более 495 тыс. в СПб) ветсертификатов. В системе работает около 39 тысяч хозяйствующих субъектов.

Источник: Россельхознадзор
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