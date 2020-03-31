В Ленобласти привлечено к ответственности крестьянское хозяйство, грубо нарушавшее ветеринарные правила

В ходе анализа данных, внесенных в ФГИС «Меркурий», мониторинговой группой Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проверена деятельность Крестьянского Хозяйства «Русь».

Основными направлениями деятельности хозяйства, расположенного в Ленинградской области, являются выращивание сельскохозяйственной птицы и переработка мяса из данного вида птиц с дальнейшим использованием при изготовлении пищевой продукции. Согласно данным, полученным должностными лицами Управления Россельхознадзора с помощью системы «Меркурий», предприятием не оформляются ветеринарные сопроводительные документы на биологические отходы. Однако в соответствии с Приказом Минсельхоза России павшие животные, непригодные для употребления в пищу, включены в перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами.

В феврале 2020 года Управлением Россельхознадзора инициировано проведение внеплановой выездной проверки с целью контроля за оборотом биологических отходов.

В ходе контрольно-надзорного мероприятия сотрудниками Управления на территории хозяйства в пометохранилище обнаружены трупы птиц. Само хранилище для отходов жизнедеятельности размещено на расстоянии менее 300 метров от птичников, его территория не оборудована соответствующим образом, что является грубым нарушением ветеринарных правил.

Также инспекторы Управления обнаружили, что на предприятии отсутствует специальное место для утилизации отходов инкубации и павшей птицы. Проведение исследований проб помета для выявления РНК вируса гриппа птиц в каждом из птицеводческих помещений осуществляется реже 1 раза в квартал, что несет в себе риск распространения птичьего гриппа.

В ходе проведения проверочного мероприятия установлено, что о факте гибели птиц не был извещен ветеринарный специалист, что в свою очередь нарушает ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Помимо выше перечисленного специалисты Россельхознадзора зафиксировали ряд нарушений Технического Регламента Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции». Так в цехе убоя и переработки пищевой продукции на стенах, облицованных плиткой не по всей высоте, выявлены сколы, а на потолках в производственных помещениях - плесень и грибы. Срок годности части средств, используемых для дезинфекции предприятия, истек три года назад. Также инспекторы ведомства обнаружили, что при переработке пищевой продукции Крестьянским Хозяйством «Русь» не разработаны, не внедрены и не поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП (концепции, предусматривающей систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции).

В связи с выявленными нарушениями КХ «Русь» и должностное лицо хозяйства привлечены к административной ответственности по ч. 1 14.43 КоАП РФ, ч. 3 ст. 10.8,

ч. 1 ст. 10.6. Сумма наложенных штрафов составила 443 тыс. руб. Территориальным Управлением Россельхознадзора выдано предписание об устранении выявленных нарушений.