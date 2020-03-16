В Петербург не пропустили семь тонн опасной кильки

В феврале 2020 года Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям от правоохранительных органов была получена информация о поступлении в Санкт-Петербург крупной партии рыбопродукции, на момент проведения оперативно-розыскных мероприятий сопроводительные документы на груз отсутствовали. 7 тонн рыбы были изъяты у водителя, незаконно перемещавшего продукцию.

Должностными лицами ведомства была проанализирована информация, внесенная в ФГИС «Меркурий». Анализ данных показал, что партия кильки, произведенная калининградским предприятием ООО «За Родину – Балтика», была погружена на задержанную машину с корабля, без предоставления продукции для ветеринарной санитарной экспертизы и оформления ветеринарных сопроводительных документов, что является грубым нарушением ветеринарного законодательства.

Таким образом, благодаря функционалу системы «Меркурий» должностными лицами Управления Россельхознадзора установлен факт реализации продукции без оформления ветеринарных сопроводительных документов и проведения ветеринарной санитарной экспертизы. В результате эффективной межведомственной работы пресечён выпуск в оборот крупной партии потенциально небезопасной рыбы.

Должностные лица ведомства постановили вернуть продукцию для проведения ветеринарной санитарной экспертизы, установления пригодности в пищу людям или утилизации (уничтожения).

Также к административной ответственности в форме наложения штрафа привлечен водитель, перевозивший партию рыбы без документов (по части 2 статьи 10.8.), и юридическое лицо, не представившее продукцию ветеринарному врачу для проведения экспертизы (по части 1. статьи 14.43.)