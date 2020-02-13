В Петербург не пустили саженцы пионов из Нидерландов

На одном из складов временного хранения в Санкт-Петербурге должностным лицом Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям был проведён карантинный фитосанитарный контроль 625 штук корневищ пиона, происхождением из Нидерландов.

В результате проведенных лабораторных исследований отобранного образца специалисты ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория» выявили цисты с жизнеспособными личинками бледной картофельной нематоды Globodera pallida (Stone) Behrens. опасным карантинным вредителем растений, отсутствующим на территории России.

В отношении грузополучателя составлен протокол об административном правонарушении. В соответствии с нормативными правовыми документами в области карантина растений заражённый бледной картофельной нематодой посадочный материал будет уничтожен.

Для справки:

Бледная картофельная нематода (Globodera pallida (Stone) Behrens) – вид нематод (круглых червей), родственный золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens). Длина бледной нематоды редко превышает 1,2 миллиметра. Является опасным вредителем картофеля и других паслёновых, может нести угрозу и другим растениям. Заражение бледной нематодой часто ведёт к гибели растения.

Поражённое растение слабеет, при осмотре корневой системы можно заметить цисты (шарообразная оболочка с личинками и яйцами нематод) на самих корнях или в почве. Цисты нематод устойчивы к внешнему воздействию и сохраняют жизнеспособность несколько лет. Из-за малых размеров нематоды могут распространяться с частицами земли на садовом инвентаре или обуви.