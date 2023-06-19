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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » В каких случаях назначается анализ на lgG и lgM-антитела?

В каких случаях назначается анализ на lgG и lgM-антитела?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Анализ антител IgG и IgM сыграл решающую роль в диагностике и мониторинге инфекций COVID-19.

Анализ антител IgG и IgM сыграл решающую роль в диагностике и мониторинге инфекций COVID-19. Тестирование на антитела предоставляет ценную информацию об иммунном ответе человека на вирус SARS-CoV-2, помогая в раннем выявлении, определении перенесенных инфекций, оценке реакции на вакцину и понимании уровня иммунитета. Выполняется анализ антител lgG и lgM на коронавирус только в условиях лаборатории.

Диагностическое тестирование

Анализ антител IgG и IgM часто используется как часть диагностического тестирования на COVID-19. Когда у человека подозревается активная инфекция, для выявления присутствия вируса обычно используются молекулярные тесты, такие как ПЦР. Однако тестирование на антитела становится актуальным в тех случаях, когда первоначальный ПЦР-тест может дать ложноотрицательные результаты, особенно на ранних стадиях инфекции. Тестирование на антитела может помочь подтвердить недавнюю или предшествующую инфекцию COVID-19, определив наличие антител IgM, которые обычно обнаруживаются через несколько дней после появления симптомов.

Серологические обследования и эпидемиологические исследования

Чтобы понять распространенность COVID-19 в популяции, проводятся серологические обследования и эпидемиологические исследования. Эти исследования включают анализ большой выборки людей на наличие антител IgG против SARS-CoV-2. Измеряя серопревалентность, исследователи могут оценить долю инфицированных лиц и оценить общее воздействие вируса на население. Такие исследования помогают в:

  • разработке стратегий общественного здравоохранения,
  • планировании кампаний вакцинации,
  • оценке эффективности мер сдерживания.

После подтвержденной инфекции COVID-19 анализ антител IgG и IgM может быть полезен для мониторинга иммунного ответа и процесса выздоровления. Уровни антител, как правило, повышаются с течением времени после заражения, причем антитела IgM обнаруживаются на ранних стадиях, за которыми следует выработка антител IgG. Отслеживание уровней антител может дать представление о продолжительности иммунного ответа, потенциальных повторных инфекциях и необходимости дальнейших мер предосторожности или повторных прививок.

Оценка реакции на вакцину

С появлением вакцин против COVID-19 тестирование на антитела стало иметь решающее значение для оценки реакции и эффективности вакцины. Анализ антител IgG и IgM может помочь определить, развился ли у человека устойчивый иммунный ответ после вакцинации. Измеряя титры антител, медицинские работники могут оценить достигнутый уровень защиты и потенциально выявить лиц, которым могут потребоваться дополнительные дозы или повторные прививки.

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