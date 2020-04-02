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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти тестирование на COVID-19 перевели на дом

В Ленобласти тестирование на COVID-19 перевели на дом

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
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С 1 апреля сдача биоматериала для всех желающих приостановлена, но сдать анализ можно будет на дому.

Комитет по здравоохранению Ленобласти с 1 апреля отменил массовый забор биоматериала на COVID-19, а также отозвал мобильные пункты в Девяткино и Кудрово. Решение было принято на фоне увеличивающегося количества контактных пациентов, которых необходимо обследовать. Сейчас важно сокращение времени на анализ по эпидпоказаниям: в условиях нарастания выявленных случаев это выходит на первый план.

Кроме того, в пунктах приема анализа резко возросло число желающих пройти тестирование. При этом приходящие к мобильным пунктам сбора люди не соблюдали необходимых мер предосторожности: приходили с симптомами ОРВИ без масок, не соблюдали дистанцию. Чтобы не провоцировать излишние контакты, было принято решение о прекращении приема.

Как отметил глава комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин, при этом мощности амбулаторий по обработке биоматериала остались прежними.

«Мы не ограничили прием анализов, а убрали очереди, — прокомментировал он. — Теперь жители региона смогут пройти тест на COVID-19 по назначению врача. Если есть подозрения или симптомы — вызывайте врача на дом».

Глава комитета также привел пример: из 1500 анализов, проведенных без показаний, не оказалось ни одного положительного результата. При этом время и ресурсы на их проведение были затрачены значительные.

Источник: Администрация Ленобласти
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