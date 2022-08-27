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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Диагностика » Планирование беременности

Планирование беременности

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
pxhere.com
Планирование беременности важно для снижения рисков осложнений в этот период, а также рождения нездорового малыша. Для этого следует обратиться к специалисту.

Планирование беременности важно для снижения рисков осложнений в этот период, а также рождения нездорового малыша. Для этого следует обратиться к специалисту. Гинеколог или репродуктолог назначит необходимое обследование.

Исследования при планировании беременности женщинам

1. Для исключения острых или хронических заболеваний необходимо сдать следующие анализы:

— общий крови;

— на биохимию;

— мочи.

2. Сделать ультразвуковое исследование (УЗИ).

3. Чтобы исключить онкологические заболевания, рекомендуется выполнить мазок на онкоцитологию и кольпоскопию шейки матки.

4. Провести обследование на TORCH-инфекции для того, чтобы:

— проверить антитела к цитомегаловирусу IgG и IgM;

— антитела класса G к герпесу;

— исключить краснуху. Желательно сделать прививку от этого заболевания, передаваемого воздушно-капельным путем;

— выявить токсоплазмоз — самое распространенное паразитарное заболевание.

5. Следует проверить уровень половых гормонов:

  • ФСГ — фолликулостимулирующего;

  • ЛГ — лютеинизирующего;

  • эстрадиола;

  • пролактина.

  • тестостерона;

  • ДГЭА — дегидроэпиандростерона.

6. Необходимо выполнить гемостазиограмму. Проверить свертываемость с помощью анализа крови.

7. Оценить проходимость маточных труб посредством гистеросальпингографии.

Если планируется беременность после случаев ее невынашивания, тогда по показаниям следует еще проверить антитела к фосфолипидам и волчаночный антикоагулянт, а также выполнить кариотипирование — генетический анализ.

Общие анализы для мужчин и женщин

При планировании беременности сдать анализы следует также и мужчине.

Общие исследования для пары:

— важно определить группу крови и резус-фактор будущих родителей, так как существует вероятность резус-конфликта;

— сдать анализы на половые инфекции для исключения:

  • сифилиса;

  • ВИЧ;

  • гепатитов В и С;

  • хламидиоза;

  • микоплазмоза;

  • уреаплазмоза;

  • вируса папилломы человека(ВПЧ);

  • трихомонады;

— анализы для проверки иммунной совместимости — посткоитальный тест, проба Курцрока-Миллера, для выявления антиспермальных антител в шеечной слизи.

Сегодня многие пары сталкиваются с такой проблемой, как мужское бесплодие. Это связано с такими факторами:

— неблагоприятной экологической обстановкой;

— неправильным питанием;

— отсутствием физических нагрузок, вследствие чего появляется лишний вес;

— вредными привычками — алкоголем, курением.

Для мужчины одним из самых важных анализов является спермограмма, которая определяет количество, активность и морфологию сперматозоидов.

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