Планирование беременности важно для снижения рисков осложнений в этот период, а также рождения нездорового малыша. Для этого следует обратиться к специалисту. Гинеколог или репродуктолог назначит необходимое обследование.
Исследования при планировании беременности женщинам
1. Для исключения острых или хронических заболеваний необходимо сдать следующие анализы:
— общий крови;
— на биохимию;
— мочи.
2. Сделать ультразвуковое исследование (УЗИ).
3. Чтобы исключить онкологические заболевания, рекомендуется выполнить мазок на онкоцитологию и кольпоскопию шейки матки.
4. Провести обследование на TORCH-инфекции для того, чтобы:
— проверить антитела к цитомегаловирусу IgG и IgM;
— антитела класса G к герпесу;
— исключить краснуху. Желательно сделать прививку от этого заболевания, передаваемого воздушно-капельным путем;
— выявить токсоплазмоз — самое распространенное паразитарное заболевание.
5. Следует проверить уровень половых гормонов:
-
ФСГ — фолликулостимулирующего;
-
ЛГ — лютеинизирующего;
-
эстрадиола;
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пролактина.
-
тестостерона;
-
ДГЭА — дегидроэпиандростерона.
6. Необходимо выполнить гемостазиограмму. Проверить свертываемость с помощью анализа крови.
7. Оценить проходимость маточных труб посредством гистеросальпингографии.
Если планируется беременность после случаев ее невынашивания, тогда по показаниям следует еще проверить антитела к фосфолипидам и волчаночный антикоагулянт, а также выполнить кариотипирование — генетический анализ.
Общие анализы для мужчин и женщин
При планировании беременности сдать анализы следует также и мужчине.
Общие исследования для пары:
— важно определить группу крови и резус-фактор будущих родителей, так как существует вероятность резус-конфликта;
— сдать анализы на половые инфекции для исключения:
-
сифилиса;
-
ВИЧ;
-
гепатитов В и С;
-
хламидиоза;
-
микоплазмоза;
-
уреаплазмоза;
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вируса папилломы человека(ВПЧ);
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трихомонады;
— анализы для проверки иммунной совместимости — посткоитальный тест, проба Курцрока-Миллера, для выявления антиспермальных антител в шеечной слизи.
Сегодня многие пары сталкиваются с такой проблемой, как мужское бесплодие. Это связано с такими факторами:
— неблагоприятной экологической обстановкой;
— неправильным питанием;
— отсутствием физических нагрузок, вследствие чего появляется лишний вес;
— вредными привычками — алкоголем, курением.
Для мужчины одним из самых важных анализов является спермограмма, которая определяет количество, активность и морфологию сперматозоидов.