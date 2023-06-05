Откройте новый мир с лазерной коррекцией зрения

Лазерная коррекция зрения — это инновационная процедура, которая позволяет восстановить зрение и избавиться от необходимости использовать очки или контактные линзы. Благодаря быстрому и безболезненному воздействию лазера, пациенты смогут наслаждаться ясным и отчетливым зрением всего за несколько секунд. Целью данной процедуры является повышение остроты зрения при близорукости, дальнозоркости, астигматизме и их сочетаниях без необходимости носить корректирующие средства.
Основные преимущества
Лазерная коррекция зрения представляет собой инновационную процедуру, которая имеет ряд существенных преимуществ перед традиционными методами:
- Быстрота и безболезненность. Одной из основных особенностей лазерной коррекции является ее быстрота. Процедура занимает всего несколько секунд на каждый глаз. Более того, она практически не вызывает болевых ощущений у пациента, так как применяется местное обезболивание.
- Восстановление зрения. Лазерная коррекция позволяет устранить или существенно улучшить некоторые распространенные проблемы со зрением, такие как близорукость, дальнозоркость и астигматизм. После процедуры многие пациенты отмечают значительное улучшение остроты зрения, что позволяет им отказаться от ношения очков или контактных линз.
- Длительные результаты. Лазерная коррекция обладает длительными результатами. После процедуры, восстановленное зрение сохраняется на протяжении длительного времени. Это позволяет пациентам наслаждаться ясным зрением и избежать постоянной зависимости от очков или линз.
Процесс лазерной коррекции зрения
Процедура лазерной коррекции осуществляется на роговице, наиболее чувствительной части глаза. Ее суть заключается в изменении формы роговицы, чтобы улучшить ее оптическую силу и, как следствие, остроту зрения.
Существуют два основных метода лазерной коррекции: эксимерный и фемтосекундный.
- Эксимерный лазер. Этот метод использует ультрафиолетовый лазер для испарения микрослоев роговицы и изменения ее формы. Эксимерный лазер применяется для коррекции близорукости, дальнозоркости и астигматизма. Он точно моделирует форму роговицы, чтобы улучшить ее оптические свойства.
- Фемтосекундный лазер. Данный метод использует фемтосекундный лазер для создания тонкой рассечки в роговице, которая позволяет изменить ее форму и оптическую силу. Фемтосекундный лазер обычно применяется для создания кератомы (тонкого лоскута роговицы) перед эксимерной коррекцией. Это позволяет более точно моделировать форму роговицы и достигать оптимальных результатов.
Лазерная коррекция зрения — это эффективный метод восстановления и улучшения зрения, позволяющий многим людям избавиться от необходимости носить очки или контактные линзы. Однако прежде чем принять решение о прохождении данной процедуры, важно обратиться к опытному врачу и провести подробное обследование, чтобы оценить все возможные риски и пользу от операции.