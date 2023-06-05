Откройте новый мир с лазерной коррекцией зрения

Лазерная коррекция зрения — это инновационная процедура, которая позволяет восстановить зрение и избавиться от необходимости использовать очки или контактные линзы. Благодаря быстрому и безболезненному воздействию лазера, пациенты смогут наслаждаться ясным и отчетливым зрением всего за несколько секунд. Целью данной процедуры является повышение остроты зрения при близорукости, дальнозоркости, астигматизме и их сочетаниях без необходимости носить корректирующие средства.

Основные преимущества

Лазерная коррекция зрения представляет собой инновационную процедуру, которая имеет ряд существенных преимуществ перед традиционными методами:

Быстрота и безболезненность. Одной из основных особенностей лазерной коррекции является ее быстрота. Процедура занимает всего несколько секунд на каждый глаз. Более того, она практически не вызывает болевых ощущений у пациента, так как применяется местное обезболивание.

Восстановление зрения. Лазерная коррекция позволяет устранить или существенно улучшить некоторые распространенные проблемы со зрением, такие как близорукость, дальнозоркость и астигматизм. После процедуры многие пациенты отмечают значительное улучшение остроты зрения, что позволяет им отказаться от ношения очков или контактных линз.

Длительные результаты. Лазерная коррекция обладает длительными результатами. После процедуры, восстановленное зрение сохраняется на протяжении длительного времени. Это позволяет пациентам наслаждаться ясным зрением и избежать постоянной зависимости от очков или линз.

Процесс лазерной коррекции зрения

Процедура лазерной коррекции осуществляется на роговице, наиболее чувствительной части глаза. Ее суть заключается в изменении формы роговицы, чтобы улучшить ее оптическую силу и, как следствие, остроту зрения.

Существуют два основных метода лазерной коррекции: эксимерный и фемтосекундный.

Эксимерный лазер. Этот метод использует ультрафиолетовый лазер для испарения микрослоев роговицы и изменения ее формы. Эксимерный лазер применяется для коррекции близорукости, дальнозоркости и астигматизма. Он точно моделирует форму роговицы, чтобы улучшить ее оптические свойства. Фемтосекундный лазер. Данный метод использует фемтосекундный лазер для создания тонкой рассечки в роговице, которая позволяет изменить ее форму и оптическую силу. Фемтосекундный лазер обычно применяется для создания кератомы (тонкого лоскута роговицы) перед эксимерной коррекцией. Это позволяет более точно моделировать форму роговицы и достигать оптимальных результатов.

Лазерная коррекция зрения — это эффективный метод восстановления и улучшения зрения, позволяющий многим людям избавиться от необходимости носить очки или контактные линзы. Однако прежде чем принять решение о прохождении данной процедуры, важно обратиться к опытному врачу и провести подробное обследование, чтобы оценить все возможные риски и пользу от операции.