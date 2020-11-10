Каркасный дом представляет собой быстровозводимую конструкцию со связанными между собой элементами. Первые каркасные дома появились в Финляндии, Германии, Японии, США и в скандинавских странах. После того как каркасные дома подтвердили свою надежность, долговечность и практичность, новая технология начала свое путешествие по миру и теперь каркасные здания можно увидеть в самых экзотических уголках планеты.

Технологические нюансы

Технология возведения каркасных построек достаточно проста: дом собирается по принципу классического конструктора. Вначале рабочие возводят основной каркас дома, затем приступают к обшивке стен, а уже после этого приступают к утеплению здания. В случаях, если данный дом не планируется использовать в течение круглого года, а его эксплуатация будет носить сезонный характер, то чаще всего обходятся без работ по утеплению.

Преимущества каркасного строительства

Преимущества:

Доступная стоимость. Если сравнивать стоимость постройки каркасного дома со строительством жилых домов из иных материалов, то в первом случае заказчик экономит более тридцати процентов стоимости. Оперативность. Среднее время возведения каркасного здания средних размеров – от одного до двух месяцев. Легкий вес. Благодаря легкости постройки при возведении каркасного дома возможно применение любого типа фундамента. Не дают усадки. Заниматься внутренней отделкой, заселяться и праздновать новоселье можно сразу же по окончании строительства. Отличные теплоизоляционные характеристики. Такие дома доказали свою надежность в районах с суровым климатом, ведь впервые они появились в северных скандинавских странах. Снизить теплопотери еще больше удается благодаря современным теплоизоляционным материалам. Простота возведения. Для воплощения идеи в жизнь не требуется привлечения тяжелой строительной техники. Все работы осуществляются в соответствии с технологией. Безопасность и экологическая чистота. В качестве главных составляющих любого каркасного дома – только экологически чистые материалы. Отличная шумоизоляция. Благодаря нескольким слоям конструкции в каркасном доме не слышны звуки улицы.

Каркасное строительство набирает обороты, и сегодня именно этот вариант выбирают для себя большинство новоиспеченных хозяев собственных домов не только нашей страны, но и по всему миру.