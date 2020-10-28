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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Преимущества влагостойких дверей

Преимущества влагостойких дверей

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Опубликовал: Алексей Морозов
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© CC0
Влагостойкие двери идеально подходят для помещений, у которых повышенный уровень влажности.

Влагостойкие двери идеально подходят для помещений, у которых повышенный уровень влажности. Обычные двери не справляются с такими условиями эксплуатации, так как легко деформируются. Если приобрести качественные влагостойкие двери от производителя, они прослужат много лет, так как обладают особой долговечностью и прочностью в отличие от обыкновенных дверных конструкций.

Основные преимущества изделия

Следует подчеркнуть, что для изготовления влагостойких дверей применяются разные материалы в виде стекла, пластика и древесины. Благодаря этому можно выбрать подходящий вариант, который идеально подойдет для помещения.

К достоинствам влагостойких дверей следует отнести:

  • хорошая звукоизоляция;
  • небольшой вес дверного полотна;
  • эстетичный внешний вид;
  • износостойкие материалы;
  • высокий уровень прочности;
  • длительный срок службы;
  • доступные цены;
  • простой уход;
  • безопасность для здоровья;
  • сохранение цвета в течение всего периода эксплуатации.

Влагостойкие двери считаются самым идеальным вариантом для жилых и общественных помещений, где постоянно происходят перепады температур или часто бывает повышенная влажность. Благодаря особой технологии дверное полотно способно сохранить свой внешний вид на долгие годы. При этом не возникнет плесень и процесс гниения. Таким образом, дверное изделие не сможет деформироваться, благодаря чему его не нужно будет реставрировать или менять на новую дверь.

С помощью современных технологий влагостойкие двери создаются в виде различных геометрических форм. Они могут быть любого желаемого оттенка и текстуры. На двери может быть любая имитация под камень, металл или дерево. Могут быть сделаны любые рельефы и узоры, благодаря которым изделие будет выглядеть оригинально и презентабельно.

Поскольку конструкция обладает высокими характеристиками, происходит эффективное противостояние повышенной влажности. При этом дверь выдерживает частую смену температуры, а также механический износ.

Следует также подчеркнуть, что за такими дверями очень легко ухаживать. Благодаря их уникальным способностям надолго сохраняется тепло внутри помещения, а также блокируется шум.

Двери с влагостойкими свойствами – долговечные и привлекательные изделия, которые могут прослужить многие годы, сохраняя первозданный внешний вид без потери своих положительных характеристик.

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