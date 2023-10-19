ТОП-10 ресторанов Санкт-Петербурга, где можно со своим алкоголем

На любом торжестве, алкоголь может стать крупной статьей расходов. И учитывая высокие наценки ресторанов на алкогольные напитки, расходы на мероприятие значительно увеличиваются. Однако, есть места, где нет никаких дополнительных сборов за принесенный алкоголь. Ниже представлен рейтинг лучших ресторанов Санкт-Петербурга, куда можно со своим алкоголем.

Что такое пробковый сбор?

Пробковый сбор в ресторанах обычно представляет собой дополнительную плату, которую ресторан взимает с посетителей за разрешение приносить свой собственный алкоголь, такой как вино, шампанское или другие спиртные напитки. Это правило может варьироваться от заведения к заведению и может включать в себя следующие аспекты:

Фиксированная плата: Ресторан может взимать фиксированную сумму за каждую бутылку алкоголя, которую вы приносите с собой. Процент от стоимости: Некоторые рестораны могут взимать определенный процент от стоимости бутылки алкоголя в качестве пробкового сбора. Минимальный заказ: Другой вариант - ресторан может потребовать, чтобы вы заказали определенное количество блюд из меню, чтобы компенсировать потери от того, что вы приносите свой алкоголь.

Пробковый сбор может быть введен с целью уменьшения потерь ресторана от отсутствия продажи собственного алкоголя. Однако не все рестораны взимают такую плату, и многие заведения, особенно более формальные, могут иметь свои правила и политику относительно принесения собственного алкоголя. Поэтому перед посещением ресторана, где вы планируете приносить свой алкоголь, всегда лучше уточнить их правила и наличие пробкового сбора.

Терра-Кот

Адрес: Московский проспект, дом 129, литера А

Расположенный всего в 5 минутах ходьбы от станций метро "Московские ворота" и "Электросила", банкетный зал "Терра-Кот" не взимает арендную плату и пробковый сбор за принесенный алкоголь. Кроме того, здесь разрешено приносить фрукты, икру и торт.

В "Терра-Коте" есть возможность провести мероприятия разных масштабов: ресторан оснащен световым и звуковым оборудованием, плазменными панелями, дымовой машиной и караоке.

«Корчма»

Адрес: проспект Энгельса, 83

Ресторан «Корчма» находится в районе Озерки и считается одним из старейших ресторанов на севере Санкт-Петербурга. Он также был удостоен нескольких наград на кулинарном конкурсе «Золотая Кулина».

Это место подходит для различных мероприятий, таких как юбилеи, свадьбы, детские праздники, выпускные вечера, новогодние банкеты и корпоративные встречи. Опытная команда «Корчмы» уже провела более 2000 банкетов.

В ресторане есть 3 зала, оборудованных аудио- и видеотехникой. Для маленьких гостей есть детская комната с няней, где дети могут весело провести время, пока их родители наслаждаются празднованием.

Ресторан «КумКума»

Адрес: Кондратьевский проспект, 62, корпус 1

Ресторан «КумКума» предлагает возможность заказать банкет без дополнительных сборов за принесенный алкоголь. Здесь созданы условия, чтобы ваше торжество было не только веселым, но и экономичным.

Например, на юбилее шеф-повар бесплатно готовит торт, а все гости получают бокал шампанского. Если вы празднуете выпускной и хотите потанцевать, то ресторан предоставит вам услуги ди-джея за свой счет. Кроме того, в специальном предложении для новогодних корпоративов предусмотрены бесплатные услуги фотографа

Ресторан «Лапландия»

Адрес: 5-я Советская улица, 44

Ресторан «Лапландия» - прекрасное место для отдыха в самом центре Санкт-Петербурга. Здесь вы можете устроить различные мероприятия, будь то свадьба, корпоративное событие, юбилей или новогодний банкет.

Опытная команда поваров, возглавляемая опытным шеф-поваром, порадует гостей блюдами русской и европейской кухни. Стоимость банкетного меню начинается от 1200 рублей на человека. Вы также можете приносить с собой напитки, фрукты и десерты.

Кроме того, ресторан предоставляет разнообразные дополнительные услуги, такие как изготовление праздничных тортов, украшение зала воздушными шариками, бармен-шоу и многое другое.

Ресторан «Пасторское озеро»

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское сельское поселение, Выборгское шоссе, 39 км

Ресторан на берегу Пасторского озера превратит любое мероприятие в особенное событие, будь то стильная свадьба на природе, день рождения, юбилей в окружении леса, выпускной банкет на свежем воздухе или волшебное новогоднее торжество. Независимо от повода, это место оставит незабываемые впечатления.

Ресторан Пасторское озеро имеет два зала на двух этажах, а также просторную террасу. Общая площадь заведения составляет более 500 квадратных метров, что позволяет проводить мероприятия для более чем ста гостей.

Помимо уникальной атмосферы, «Пасторское озеро» предоставляет различные дополнительные удобства, такие как оформление выездной свадебной регистрации, сладкий стол, шоколадный фонтан и даже услуги фотографа!

Скороход

Адрес: Московский проспект, 107, корпус 5

Ресторан «Скороход» представляет собой открытое пространство площадью 600 квадратных метров, оборудованное профессиональной техникой. В этом месте есть собственный бар и возможность кейтеринга. Интерьер зала со светлыми окнами, лестницей, ведущей на второй этаж, колоннами и небольшой сценой создан в современном стиле лофт, что придает ему креативную атмосферу.

Здесь разрешено приносить свой алкоголь без каких-либо дополнительных сборов. Это правило распространяется также на безалкогольные напитки, фрукты, торт и украшения для зала. Кроме того, в «Скороходе» отсутствует процент за обслуживание.

Ресторан «Amadeus»

Адрес: улица Кирочная, 36

Ресторан «Amadeus» находится в центре Санкт-Петербурга в историческом здании на Кирочной улице. Одним из его неоспоримых преимуществ является отсутствие пробкового сбора, что позволяет гостям принести с собой не только алкоголь, но и свои любимые соки и воду.

Помимо высококлассного обслуживания и вкусной кухни, «Amadeus» отличается стильным и уютным интерьером, который может быть адаптирован под особенности вашего мероприятия.

В ресторане есть два зала: каминный, созданный для уютных семейных торжеств, и большой зал, рассчитанный на до 80 гостей. Текстильный пакет для обоих залов включен в стоимость мероприятия.

Полюстрово

Адрес: проспект Металлистов, 115

Гостинично-банкетный комплекс «Полюстрово» специализируется на проведении разнообразных мероприятий, включая свадьбы, дни рождения, юбилеи и корпоративные встречи любой сложности. Вас ждут три современных зала, где вы можете экономить на алкоголе, так как здесь нет пробкового сбора. Кроме того, молодоженам предоставляются апартаменты в подарок.

Светлые и просторные залы с высокими потолками созданы специально для организации крупных и пышных событий. Здесь могут комфортно разместиться от 50 до 300 гостей.

Ресторан «Шаляпин»

Адрес: проспект Просвещения, 49 А

Ресторан «Шаляпин» предлагает три элегантных банкетных зала и крышу с террасой для аренды. Каждый зал имеет свой уникальный стиль, а терраса обеспечивает романтический отдых под открытым небом.

Здесь вы можете заказать полное оформление мероприятия, включая декор, артистов, и, в случае свадьбы, торт, свадебный танец, автокортеж и другие услуги.

Молодоженам в ресторане «Шаляпин» предоставляются приятные бонусы, такие как торт, каравай, шампанское, программа караоке, номер в отеле высшей категории и сертификат в SPA-салон – и все это в подарок!

Pushkarski

Адрес: улица Большая Пушкарская, 38

Ресторан Pushkarski поставил перед собой задачу создать вашу мечту о празднике. Внутреннее оформление заведения представляет собой сбалансированное и стильное пространство, где традиционная классика гармонично переплетается с современными элементами кантри и актуальными экодизайном.

Заведение предлагает два основных зала: большой красный зал с барной зоной, рассчитанный на 50 гостей, и зеленый зал с открытой кухней, где можно наблюдать за кулинарным процессом и принимать до 25 гостей.

Приятной особенностью является отсутствие арендной платы и пробкового сбора, а также включенный текстильный пакет – все это предоставляется как бонус от заведения.