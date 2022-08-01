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Питерец.ру » Статьи » Разное » Какие бывают электромагнитные замки: их преимущества и особенности

Какие бывают электромагнитные замки: их преимущества и особенности

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
sirius-hub.com
Безопасность любого строения зависит от того, какой в дверь установлен замок.

Безопасность любого строения зависит от того, какой в дверь установлен замок. Одно из самых востребованных решений, позволяющих обеспечить максимальную сохранность имущества, – монтаж электромагнитного замка. Некоторые люди открывают подобные при входе в подъезд, часто такие конструкции устанавливаются на двери в офис или на склад, в отелях и гостиницах, да и во многих иных местах, где проходимость достаточно большая.

Как работает электромагнитный замок

Если классический замок открывают механическим методом – посредством поворотов ключа, то магнитный вариант действует иначе. В процессе контактируют электромагнит и специальная металлическая пластина, которые притягиваются друг к другу. Открываются такие двери при помощи специальной кнопки, с использованием ключа, отпечатка пальца и т.д. Взлом конструкции практически исключен.

Купить гостиничные замки можно в компании Sirius HUB. Фирма имеет совместное производство с китайским партнером на территории России. Стоит отметить быструю отгрузку, товары всегда в наличии. Есть возможность изготовления различных изделий по требованиям заказчика. Обжимка проводов и кастомные коннекторы доступны по запросам.

Купить замки можно на https://sirius-hub.com/catalog/zamki/gostinichnye_zamki/ – выбирайте любой подходящий.

Какими преимуществами отличаются электромагнитные замки

Есть разные плюсы. Это удобство эксплуатации – ключ не надо никуда вставлять или поворачивать. Когда пройдете – дверь закроется автоматически. Войти после этого сможет только человек, у которого есть ключ. Замки надежные и долговечные, в чем их весомое преимущество по сравнению с механическими. В них отсутствуют движущиеся и изнашивающиеся детали, благодаря чему устройство может успешно работать на протяжении многих лет.

Еще одно преимущество – простота установки. Чтобы смонтировать замок, достаточно сделать отверстия в определенных местах, затем установить устройство и подвести питание.

Отметим, что электромагнитные замки бывают удерживающие и сдвиговые. Первые представляют собой накладные конструкции, вторые – врезные. Качественные электромагнитные замки имеют высокую устойчивость к агрессивным средам, выдерживают температурные перепады. Благодаря своим преимуществам такие устройства являются лучшим решением для ограничения доступа посторонних в помещение. Этот дверной замок не поддается воздействию отмычек и является гарантом безопасности.

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