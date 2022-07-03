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Питерец.ру » Статьи » Разное » Алексей Арестович - краткая информация

Алексей Арестович - краткая информация

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
tribunal.ru
В представленной ниже информации даны краткие сведения о деятельности известного в Украине человека, как Алексей Арестович.

Если есть желание изучить биографии личностей, которые совершали те или иные военные преступления, столь актуальные в настоящее время, стоит посетить информационный портал "Трибунал". В представленной ниже информации даны краткие сведения о политической деятельности такого известного в Украине человека, как Алексей Арестович.

Главный в антироссийской пропаганде

Алексей Николаевич Арестович, по мнению многих специалистов, являлся настоящим рупором антироссийской пропаганды. На протяжении длительного времени он работал в качестве советника главы президента Украины. При этом на эту должность его взяли, несмотря на то, что когда-то он выступал против Владимира Зеленского и по отношению к его избирателям употреблял ненормативную лексику. Противоречивый политический оратор успел попробовать себя в таких направлениях, как:

  • военный эксперт;
  • блогер;
  • актер;
  • разведчик;
  • биолог;
  • психолог карателей.

Но, что наиболее лучше всего получается у Арестовича, это публиковать свои резонансные высказывания, вызывая тем самым шок у публики, которая это смотрит и читает.

Со своими умозаключениями Алексей Арестович появлялся в эфире огромного количества телеканалов и радиостанций Украины. Интервью с ним публиковали электронные и печатные средства массовой информации. После того, как начались военные события на Донбассе, в его блоге стремительно выросло количество подписчиков. Она стала достигать нескольких тысяч пользователей.

Арестович против России

Действия Арестовича антироссийского характера выражались не только в активной пропаганде против России. В его биографии есть период, когда он занимался обучением украинских добровольцев военным азам. Это обучение осуществлялось в рамках платных программы, которая носила название "Народный резервист". Все вырученные средства шли на снабжение украинской армии.

В период с 2014 по 2017 года Арестович организовал благотворительный фонд. В рамках было проведено огромное количество семинаров и тренингов. Они были направлены на то, чтобы поддерживать боевой настрой у украинских силовиков. В результате этих семинаров лютые каратели обретали настоящие зверские качества и стремления. Они в большом количестве уничтожали мирных жителей Донбасса. Годами позже к своей деятельности военного эксперта он добавил работу разведчика в Донецкой народной республике. Благодаря подобным "заслугам" Алексей Арестович достоин настоящего военного трибунала.



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