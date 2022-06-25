Какие есть разновидности подшипников, в чем их особенности

ента новостей

16:35
Байден подписал закон о безопасности оружия: «Дай Бог, это спасет много жизней»
16:26
Стрельба в Осло возле гей-бара расследуется как терроризм
16:18
На пожаре в Ленобласти погибли два человека
13:19
На КАД произошло ДТП с участием трех иномарок
13:04
В Металлострое таксист изнасиловал пассажирку
11:03
Большая Пятерка укрепляется
10:48
В Сосновом Бору пенсионерка отдала мошенникам 150 тысяч рублей
10:33
Он пользовался чужой картой
10:07
Голубей травить нельзя
10:00
В Кудрово подросток погиб, выпав балкона на 22 этаже
19:24
В Центральном районе задержали мошенника, обманувшего пенсионера
19:20
В Мариинском дворце открылась фотовыставка в честь 100-летия Кабардино-Балкарской Республики
19:17
В Петербурге задержали поджигателя иномарок
19:13
Соловейчик предложил выплачивать петербургским чиновникам зарплату, соизмеримую их заслугам
18:49
В Приморском районе иномарка сбила подростка
18:31
В Петербурге задержали сиделку, обобравшую пенсионерку
14:21
Подписано соглашение о сотрудничестве парламентов Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии
11:04
В Ленобласти на трассе "Нарва" автобус с "Газелью". Двое погибли, шесть человек в больнице
10:55
«Алые паруса» с высоты птичьего полета
10:53
На КАД между развязками с проспектом Энгельса и Выборгским шоссе перекроют одну полосу движения
10:26
За счет чего люди выглядят старше
09:42
В Петербурге мигрант домагался 13 летней дочери соседки по коммунальной квартире
09:33
В Буграх 4-летняя девочка выпала из окна
09:18
Вместо «Призмы» – новые магазины
08:51
Чем опасны ежики
20:05
В Петербурге пенсионер перевел аферистам 3 860 000 рублей
19:58
В Птербурге иномарка сбила подростка
19:53
В Петербурге задержали, «домушника»
19:50
3D погружение на сцене Дворцовой!
19:46
В петербургском парламенте открылась выставка «Не дай живым забыть всех тех, погибших на войне»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Производство » Промышленное производство » Какие есть разновидности подшипников, в чем их особенности

Какие есть разновидности подшипников, в чем их особенности

0
24
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
tbbs.ru
Для ускорения и облегчения производственных процессов используется высокотехнологическое оборудование, которое состоит из множества механизмов. Одним из самых

Для ускорения и облегчения производственных процессов используется высокотехнологическое оборудование, которое состоит из множества механизмов. Одним из самых главных элементов в таких агрегатах является подшипник. Это, на первый взгляд, простое и незамысловатое устройство, но на самом деле ему до сих пор нет альтернативы.

Подшипник является востребованным и важным элементом в механике. Во время археологических раскопок были найдены остатки подобных механизмов. Внешне они значительно отличались от современных моделей, но принцип действия повторялся полностью.

Особенности устройства подшипника

В большинстве случаев простой обыватель практически никогда не видит своими глазами подшипник, потому как он устанавливается внутри систем и механизмов. Но пользуемся мы им каждый день. Для примера можно взять самую обычную тележку на колесах из супермаркета. Она нужна для того, чтобы клиенту было легче передвигаться по магазину и складывать необходимые покупки. Именно подшипник и обеспечивает равномерное распределение нагрузки от вала оси на колеса и позволяет с легкостью катить тележку. Взрослый или детский велосипед также не смог бы передвигаться без этой детали.

Подшипник нужен для того, чтобы фиксировать вал в определенном положении и при этом передавать крутящий момент. Есть разновидности, которые устанавливаются на промышленное оборудование, благодаря чему ускоряется рабочий процесс. Они выдерживают продолжительные высокие ударные нагрузки. Отличным примером универсального механизма можно назвать подшипник шариковый самоустанавливающийся двухрядный.

Какие бывают типы механизмов

Различают всего две группы узлов в зависимости от комплектации, функционала и предназначения, а именно:

  • устройства, основанные на принципе скольжения. Данная разновидность используется намного реже, это обусловлено спецификой устройства;

  • детали, работающие по принципу качения. Именно такой тип чаще всего используется в быту и промышленности. В данном варианте также есть и свои подгруппы, которые различаются формой тел качения (шарики, ролики, иголки, цилиндры).

Также необходимо отметить, что есть открытый и закрытый варианты устройства. Последний тип подразумевает установку внутри механизмов и необходимость подачи горюче-смазочных материалов на постоянной основе. Первый вариант используется в открытом виде без дополнительной защиты. Такие детали сконструированы таким образом, чтобы легко переносить воздействие окружающей среды без каких-либо последствий (они не боятся пыли, влаги и резких перепадов температуры).

Купить необходимую модель подшипника можно на сайте tbbs.ru. Здесь представлен широкий ассортимент данной продукции как от отечественных, так и от зарубежных производителей. Компания выделяется на фоне других конкурентов оптимальным соотношением цены и качества.

Источник: сайт tbbs.ru

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-12-2016, 19:49
Виды подшипников качения в современной промышленности
2-12-2016, 19:42
Керамзитобетон и его разновидности
14-04-2016, 20:34
Обслуживание и установка фильтров для воды
21-03-2019, 17:33
Принцип работы мотоблока
10-05-2018, 17:33
Электронное реле времени: что это за устройство и где его применяют
31-12-2016, 14:12
Современные электронные системы хранения

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
52
Сегодня, 13:19
На КАД произошло ДТП с участием трех иномарок
0
74
Вчера, 18:49
В Приморском районе иномарка сбила подростка
0
132
Вчера, 11:04
В Ленобласти на трассе "Нарва" автобус с "Газелью". Двое погибли, шесть человек в больнице
0
122
23-06-2022, 19:58
В Птербурге иномарка сбила подростка
Наверх