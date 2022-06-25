Какие есть разновидности подшипников, в чем их особенности

Для ускорения и облегчения производственных процессов используется высокотехнологическое оборудование, которое состоит из множества механизмов. Одним из самых главных элементов в таких агрегатах является подшипник. Это, на первый взгляд, простое и незамысловатое устройство, но на самом деле ему до сих пор нет альтернативы.

Подшипник является востребованным и важным элементом в механике. Во время археологических раскопок были найдены остатки подобных механизмов. Внешне они значительно отличались от современных моделей, но принцип действия повторялся полностью.

Особенности устройства подшипника

В большинстве случаев простой обыватель практически никогда не видит своими глазами подшипник, потому как он устанавливается внутри систем и механизмов. Но пользуемся мы им каждый день. Для примера можно взять самую обычную тележку на колесах из супермаркета. Она нужна для того, чтобы клиенту было легче передвигаться по магазину и складывать необходимые покупки. Именно подшипник и обеспечивает равномерное распределение нагрузки от вала оси на колеса и позволяет с легкостью катить тележку. Взрослый или детский велосипед также не смог бы передвигаться без этой детали.

Подшипник нужен для того, чтобы фиксировать вал в определенном положении и при этом передавать крутящий момент. Есть разновидности, которые устанавливаются на промышленное оборудование, благодаря чему ускоряется рабочий процесс. Они выдерживают продолжительные высокие ударные нагрузки. Отличным примером универсального механизма можно назвать подшипник шариковый самоустанавливающийся двухрядный.

Какие бывают типы механизмов

Различают всего две группы узлов в зависимости от комплектации, функционала и предназначения, а именно:

устройства, основанные на принципе скольжения. Данная разновидность используется намного реже, это обусловлено спецификой устройства;

детали, работающие по принципу качения. Именно такой тип чаще всего используется в быту и промышленности. В данном варианте также есть и свои подгруппы, которые различаются формой тел качения (шарики, ролики, иголки, цилиндры).

Также необходимо отметить, что есть открытый и закрытый варианты устройства. Последний тип подразумевает установку внутри механизмов и необходимость подачи горюче-смазочных материалов на постоянной основе. Первый вариант используется в открытом виде без дополнительной защиты. Такие детали сконструированы таким образом, чтобы легко переносить воздействие окружающей среды без каких-либо последствий (они не боятся пыли, влаги и резких перепадов температуры).

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Источник: сайт tbbs.ru