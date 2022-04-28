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Питерец.ру » Статьи » Праздники, торжества » Сувениры и подарки » Доставка цветов – современный способ сделать приятный сюрприз

Доставка цветов – современный способ сделать приятный сюрприз

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Букет цветов – один из универсальных подарков, который можно вручить по любому поводу.

Букет цветов – один из универсальных подарков, который можно вручить по любому поводу. Такой презент поднимет настроение и принесет радость, ведь язык цветов разнообразен и, порой, может рассказать о чувствах больше, чем слова.

Раньше, чтобы приобрести цветочную композицию, приходилось ехать в магазин и тратить много времени на выбор подходящего букета. Сегодня необходимость в этом отпала, а расстояние перестало быть помехой. Порадовать дорогого человека можно, находясь от него в сотне или даже тысяче километров. Достаточно зайти на https://cvety.kz/nur-sultan/flowers/gipsofila/ и заказать доставку цветов.

Преимущества доставки цветов

К услугам компаний, занимающихся доставкой цветов прибегают самые и организации, и частные лица, ведь этот простой способ сделать приятное близким людям обладает рядом преимуществ:

• Значительная экономия времени. Современная жизнь связана с дефицитом времени, когда каждая минута дорога. И выкроить время на поездку в цветочный магазин может быть довольно сложно. Заказать же букет в интернет-магазине можно буквально за пару минут, не отрываясь от важных дел.

• Большой выбор. На сайте компаний, занимающейся доставкой цветов, представлен широкий ассортимент всевозможных цветов и цветочных композиций. Можно заказать, как готовый букет, так индивидуально составленную флористом композицию, с учетом вкусов и предпочтений одаряемого человека.

• Соотношение цена-качество. Компании, предоставляющие услугу по доставке цветов, дорожат своей репутацией, поэтому опасаться того, что букет простоит меньше положенного срока, не приходится. Конкуренция в цветочном бизнесе очень высока, и борьба идет за каждого клиента.

Одним из главных опасений людей, решивших впервые заказать доставку, является возможная высокая цена на цветочные композиции. Опасения смело можно назвать беспочвенными, так как на сайтах представлены букеты разной ценовой категории, и найти бюджетный вариант не составит особого труда.

• Режим работы. В отличие от цветочных магазинов, большинство интернет-магазинов, где можно заказать доставку цветов, работают в режиме 24/7.

Создание композиции и доставка

Составление букета – сложный процесс, требующий определенных знаний и, разумеется, творческого подхода. Флорист, обладая нужной информацией о получателе и опираясь на предпочтения заказчика, создаст шедевр, который подарит самые яркие эмоции.
Волноваться о том, что подарок задержится или будет доставлен в ненадлежащем виде, не стоит. О сохранности и своевременном вручении позаботится ответственный курьер.

Сделать подарок еще более запоминающимся помогут маленькие детали. Например, к букету можно дополнительно заказать открытку, шоколад, мягкую игрушку или даже корзину фруктов.

Благодаря доставке цветов, сделать сюрприз человеку, подарить ему радость и приятные эмоции, очень просто.

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