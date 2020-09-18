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Питерец.ру » Статьи » Праздники, торжества » Как правильно выбрать букет в службе доставки на любое торжество

Как правильно выбрать букет в службе доставки на любое торжество

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Цветы – обязательный атрибут любого праздничного события.

Цветы – обязательный атрибут любого праздничного события. С помощью этого чуда, созданного природой, можно проявить знак внимания, поднять настроение и просто сделать приятное любимому человеку. Цветы дарят женщинам, мужчинам и даже детям, поэтому каждый даритель должен научиться выбирать композиции, которые затем сервис доставка цветов привезет по адресу того, кому этот презент будет предназначен.

Как выбрать букет на свадьбу

Для каждого жениха и невесты свадьба – одно из ключевых событий в жизни, которое в идеале должно быть еще и единственным. Поэтому подарки на столь грандиозное торжество не могут быть рядовыми и обыденными.

Требования, предъявляемые к свадебному букету:

  1. Эффектны цветочные композиции нежных пастельных оттенков, от кремового до чисто белого.
  2. В качестве наполнения прекрасно подходят не только классические розы, но и ароматные лилии, благоухающие пионы и эффектные альстромерии.
  3. Если при оформлении свадебного торжества дизайнеры акцентировали внимание на каком-то особенном оттенке, обязательно задействуйте этот же оттенок при заказе цветов для невесты. Для этого заранее выясните у молодоженов их стилистические предпочтения.

Как выбрать букет на день рождения

Отправляясь на день рождения к женщине, можно приобрести букет из роз, хризантем, орхидей, гербер. А еще лучше заказать индивидуальную композицию, которую профессиональные флористы из службы доставки создадут по вашему заказу. Для этого постарайтесь описать вкусы, предпочтения, характер и даже возраст той дамы, которой этот букет будет подарен.

А вот мужчинам на день рождения цветы лучше не дарить вовсе. Дело в том, что по этикету букет, подаренный на торжество мужчине, уменьшает его мужественность в глазах присутствующих дам.

Как выбрать букет для любимого человека

У цветов имеется свой таинственный «язык», о котором следует знать, планируя приобрести букет для любимой девушки. Букет, выбранный по правилам, сможет справиться с двойной задачей: поднимет настроение любимой девушке и расскажет ей о чувствах и пожеланиях того, кто преподнес этот презент.

Ярко красные цветы традиционно считаются символом жаркой страсти и верной любви, нежно-розовые букеты – атрибут искренней симпатии, а белоснежные цветы дарят в подарок тем, перед кем испытывают божественное преклонение.

Букет живых цветов – это проверенный способ поднять настроение важному человеку, сделать запоминающимся и праздничным самый будничный день.

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