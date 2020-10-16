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Питерец.ру » Статьи » Праздники, торжества » Доставка цветов в Киеве

Доставка цветов в Киеве

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Цветы – это всегда праздник. Их можно покупать не только не качестве подарка к определенному событию, но и без повода.

Цветы – это всегда праздник. Их можно покупать не только не качестве подарка к определенному событию, но и без повода. Получать такие подарки всегда приятно, а стоимость их относительно небольшая. Но только важно совершать покупки в тех магазинах, которые давно работают на рынке. Здесь точно все цветы свежие, поэтому они будут стоять долго.

Заказ цветов в Киеве

На сайте https://belarus.yes.ua/ можно оформить заказ цветов в Киеве с доставкой по городу. Данная компания давно работает на рынке и может предложить широкий ассортимент букетов по различной цене. Есть несколько причин обратиться именно сюда:

  • большое количество свежих цветов;
  • опытные флористы могут предложить уже сформированные букеты или создать нечто уникальное;
  • умеренная цена;
  • всегда можно найти букет, учитывая финансовые возможности;
  • можно приобрести комнатные растения, конфеты, напитки и фрукты дополнительно;
  • с помощью цветов и других товаров возможно создать уникальную композицию, которая будет красиво смотреться.

Если есть желание приятно удивить подарком, то стоит обратиться в компанию «Yes».

Что такое «Yes»

Речь идет о международной компании, которая специализируется на доставке цветов и аксессуаров. Фирма работает с 1999 года и отлично зарекомендовала себя. Сейчас под этим брендом трудится несколько сотен человек. Сегодня можно заказать цветы в любой стране мира, получив высокий уровень сервиса. Стоимость будет зависеть от того, что именно было выбрано.

Фирма предлагает:

  • большое количество цветов;
  • удобные способы оплаты;
  • быструю доставку;
  • гарантию высокого уровня сервиса.

Все подробности можно уточнить у специалистов по телефону или по электронной почте. Возможно сотрудничество с юридическими лицами. Для этого нужно связаться с оператором и запросить оптовый прайс.

Как оформить заказ

Для оформления заказа необходимо выбрать понравившийся товар на сайте и поместить его в корзину. Закончив выбор, требуется зайти в корзину и заполнить информацию, согласно подстрочнику. Обязательно нужно проверить адрес и ФИО получателя, чтобы не возникло проблем при доставке.

Дальше будет предложено оплатить доставку. Это можно сделать прямо на сайте или при получении безналичным способом или наличными. Также оператор готов ответить на все имеющиеся вопросы.

При международной доставке стоимость рассчитывается в валюте страны заказчика.

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