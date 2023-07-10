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Питерец.ру » Статьи » Высокие технологии » Оборудование » Выбор хостинга, надёжного и по привлекательной цене

Выбор хостинга, надёжного и по привлекательной цене

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
От хостинга, на котором располагается сайт, на самом деле, зависит очень многое.

Используя в работе недорогой, но при этом надёжный хостинг, можно обеспечить популярность собственного онлайн-бизнеса, постоянно увеличивая количество новых клиентов. Именно поэтому к процессу выбора подходящего решения следует отнестись со всей ответственностью, так как недобросовестный провайдер может с легкостью стать причиной потери продаж и оттока посетителей.

Как грамотно подобрать дешёвый хостинг

В первую очередь, следует учесть географическое расположение. Если в большинстве своём клиенты онлайн-магазина проживают на территории России или в ближнем зарубежье, то и хостеров будет разумным искать именно здесь. Таким образом, сведения будут загружаться гораздо быстрее, кроме того, сайт чаще показывается в выдаче поисковиков.

Качественный, правильно подобранный хостинг – это возможность обеспечить:

  • Высокий уровень надёжности работы оборудования, благодаря чему о сохранности данных можно точно не переживать.
  • Качественная скорость загрузки страниц и их дальнейшего функционирования.
  • Внушительный перечень доступных функций, вплоть до установки многочисленных дополнительных модулей и настройки безопасности по своему усмотрению.

Важно помнить и о том, что далеко не все, кто предлагает недорогой хостинг, держат свои сервера на территории РФ. Они, как могут, сокращают свои расходы, а потому провайдера для сотрудничества следует выбирать, ориентируясь на предлагаемые мощности дата-центров. В идеале они должны быть оборудованы самый последней техникой.

Насколько важна техническая поддержка

Даже с самым надёжным хостингом время от времени возникают проблемы. Именно поэтому важно заблаговременно убедиться в том, что техподдержка оперативно и своевременно ответит на все вопросы. Для надёжного хостинга важна доступность тех, кто сможет ответить на вопросы круглые сутки, в любой день недели. Особенно это актуально для сайтов, ориентированных на продажи без перерывов и выходных.

Насколько быстро загружаются страницы

Если хостер ведёт свою деятельность недобросовестно, то он может попытаться использовать на одном сервере чересчур много сайтов. Это приводит к тому, что загрузка страниц замедляется. Выбирая подобную услугу, важно убедиться в том, что у провайдера достаточно мощностей для обеспечения оптимального быстродействия. Проверить это можно, изучив другие сайты и отзывы клиентов.

Весьма привлекательным является акционное предложение, когда при регистрации тестовый период обеспечивается бесплатно на срок до 14 дней. Такое решение привлечёт большинство пользователей, зарегистрировавших аккаунт на любом из тарифов.


Тестовый период запускается сразу же, и за 14 дней вполне реально понять, насколько этот вариант подходит для работы конкретного сайта.

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