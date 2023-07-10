Выбор хостинга, надёжного и по привлекательной цене

Используя в работе недорогой, но при этом надёжный хостинг, можно обеспечить популярность собственного онлайн-бизнеса, постоянно увеличивая количество новых клиентов. Именно поэтому к процессу выбора подходящего решения следует отнестись со всей ответственностью, так как недобросовестный провайдер может с легкостью стать причиной потери продаж и оттока посетителей.

Как грамотно подобрать дешёвый хостинг

В первую очередь, следует учесть географическое расположение. Если в большинстве своём клиенты онлайн-магазина проживают на территории России или в ближнем зарубежье, то и хостеров будет разумным искать именно здесь. Таким образом, сведения будут загружаться гораздо быстрее, кроме того, сайт чаще показывается в выдаче поисковиков.

Качественный, правильно подобранный хостинг – это возможность обеспечить:

Высокий уровень надёжности работы оборудования, благодаря чему о сохранности данных можно точно не переживать.

Качественная скорость загрузки страниц и их дальнейшего функционирования.

Внушительный перечень доступных функций, вплоть до установки многочисленных дополнительных модулей и настройки безопасности по своему усмотрению.

Важно помнить и о том, что далеко не все, кто предлагает недорогой хостинг, держат свои сервера на территории РФ. Они, как могут, сокращают свои расходы, а потому провайдера для сотрудничества следует выбирать, ориентируясь на предлагаемые мощности дата-центров. В идеале они должны быть оборудованы самый последней техникой.

Насколько важна техническая поддержка

Даже с самым надёжным хостингом время от времени возникают проблемы. Именно поэтому важно заблаговременно убедиться в том, что техподдержка оперативно и своевременно ответит на все вопросы. Для надёжного хостинга важна доступность тех, кто сможет ответить на вопросы круглые сутки, в любой день недели. Особенно это актуально для сайтов, ориентированных на продажи без перерывов и выходных.

Насколько быстро загружаются страницы

Если хостер ведёт свою деятельность недобросовестно, то он может попытаться использовать на одном сервере чересчур много сайтов. Это приводит к тому, что загрузка страниц замедляется. Выбирая подобную услугу, важно убедиться в том, что у провайдера достаточно мощностей для обеспечения оптимального быстродействия. Проверить это можно, изучив другие сайты и отзывы клиентов.

Весьма привлекательным является акционное предложение, когда при регистрации тестовый период обеспечивается бесплатно на срок до 14 дней. Такое решение привлечёт большинство пользователей, зарегистрировавших аккаунт на любом из тарифов.





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