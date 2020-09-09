Как выбрать хостинг

Каждому сайту требуется хостинг. При его выборе необходимо обращать внимание на несколько важных рекомендаций. Благодаря этому получится найти подходящий «дом» сайта.

Поиск компании

В сети работает множество хостинг-провайдеров. Новичков такое разнообразие может испугать. Необходимо выбирать проверенную компанию. Именно таким является провайдер Dayz, перейти на который можно по ссылке https://srvgame.ru/dayz.html.

Желательно, чтобы компания имела многолетнюю историю. Еще необходимо наличие бесплатного номера поддержки клиентов. Также требуется, чтобы был онлайн-консультант, который быстро дает ответы на интересующие вопросы.

Технические параметры сайта

Нужно просчитать, какая будет посещаемость, количество запросов. На основе этих характеристик и происходит выбор хостинга:

виртуальный подходит для небольшого количества посетителей;

облачный – для максимального.

Еще необходимо смотреть на характеристики CMS-системы. К важным техническим параметрам относят пространство, которое предоставляется под сайт. Многим современным ресурсам хватает 1-2 Гб. Практически все хостинг-компании предлагают поддержку языка PHP и баз данных MySQL.

Тестирование

Многие хостинг-провайдеры предоставляют функцию бесплатного тестирования проектов. Желательно попробовать разместить сайт хотя бы от 1 недели до месяца. Благодаря тестированию получится выяснить:

может ли проект работать бесперебойно;

оперативная ли служба поддержки;

не страдает ли функциональность.

Если обслуживание на высоте, сайт работает отлично, то такой хостинг подходит идеально. Теперь можно заказывать платную услугу.

Безопасность

Выбирая хостинг, нужно сделать акцент на безопасности. Хакеры часто взламывают различные проекты. Специалисты советуют:

выбрать функцию усиления безопасности;

установить соответствующие сертификаты.

Еще необходимо создавать резервные копии файлов и данных, чтобы при необходимости их получилось легко восстановить. Предусмотрительный подход поможет не допустить сбоев в работе проекта.

В конце остается выбрать подходящий тариф. За 1 Гб в месяц берут около 150 рублей. Еще важно помнить, что проект со временем растет, поэтому действующие технические характеристики в будущем могут не подходить. Поэтому необходимо узнать, есть ли возможность перехода на другие тарифные планы.