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Питерец.ру » Статьи » Высокие технологии » Рейтинг лучших беспроводных колонок

Рейтинг лучших беспроводных колонок

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
mvideo.ru
Выбор беспроводных колонок в 2023 году представлен невероятно большим количеством моделей.

Выбор беспроводных колонок в 2023 году представлен невероятно большим количеством моделей. Поэтому был составлен рейтинг, где представлены лучшие беспроводные колонки по доступной цене.

JBL Xtreme 3

Очень мощная колонка Bluetooth. Одна из самых громких, поэтому будет отличным решением на вечеринках, особенно на открытом воздухе (на пляже, на озере и т. д.). При этом она обладает устойчивостью к пыли и воде (соответствует стандарту IP67). Трудно повредить такой прочный портативный динамик. Она обеспечивает хорошее качество звука и является лучшей колонкой Bluetooth. Как и положено приличному звуковому оборудованию, она работает долго, заряд позволяет использовать ее в течение 15 часов. От нее можно зарядить ваш смартфон.

Bang & Olufsen Beosound A1

Элегантный портативный динамик с микрофоном. Он не только воспроизводит музыку в хорошем качестве, но и служит громкой связью. Он достаточно прочный и устойчивый к влаге. Работает на одном заряде до 18 часов. Важно отметить, что это один из самых мощных динамиков на батарейках. При этом речь идет о громком динамике Bluetooth с хорошими басами. Он впечатляет низкими тонами, не разочаровывая и в высоких тонах. Он генерирует чистый звук без искажений. Это надежное оборудование даже для меломанов, слушающих много инструментальной музыки.

Bose Portable Home Speaker

Колонка Bluetooth Hi-Fi класса. Очень дорогая, но одн из лучших как по четкости звука, так и по динамике басов. Важно отметить, что она генерирует разнонаправленный звук, который окружает вас. Вы точно услышите нюансы звука, в том числе направление, из которого исходит звук отдельных инструментов.

  • Это прочный и функциональный беспроводной динамик.
  • Поддерживает Wi-Fi, AirPlay 2, Chromecast и Spotify Connect.
  • Вы можете использовать его в тандеме с несколькими устройствами и потоковыми сервисами.

Он имеет простую панель управления и, конечно же, расширяемое мобильное приложение.

JBL Charge 5

Водонепроницаемый беспроводной динамик JBL. Один из самых выносливых, он воспроизводит музыку до 20 часов без необходимости зарядки. Как и с другими устройствами JBL, у вас есть несколько цветовых версий на выбор, например, темно-синий, зеленый или красный динамик Bluetooth. Все версии отличаются высоким качеством сборки и портом USB-C.

Sony SRS-RA3000

Отличный Bluetooth-динамик с Wi-Fi и Chromecast. Устойчив к влаге, поэтому. Это, кстати, очень хороший беспроводной динамик для телевизора. Гарантирует стабильный сигнал, не вызывая задержек. Он генерирует пространственный трехмерный звук, который достигает слушателя с нескольких направлений.

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