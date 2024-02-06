Неоклассика – современная роскошь любого интерьера

Новое современное прочтение классики архитекторы и дизайнеры интерьера назвали таким стилистическим направлением, как неоклассика.

Стиль сочетает в себе классические элементы с современными акцентами, создавая роскошное и изысканное пространство. Этот стиль идеально подойдет людям, которые ценят элегантность, изысканность и комфорт, при этом не хотят отказываться от современных благ цивилизации, таких как умный дом, различные технические новинки и решения для жилища.

Стиль неоклассика имеет свои особенности реализации в дизайне квартир.

• Цветовая гамма. Часто дизайнеры используют нейтральные и пастельные оттенки, Например, основой может стать теплый бежевый, базовый серый или классический белый. Такие цвета создают в квартире атмосферу спокойствия, уюта и тепла.

• Мебель. В неоклассическом стиле преобладает мебель с изящными формами, резными деталями и изысканной отделкой. Кресла, диваны, стулья могут быть обиты плюшем или шелком. Это может быть новая стилизованная под классику мебель или же восстановленный антиквариат.

• Текстиль. Для оформления интерьера используются шелковые или бархатные ткани с драпировками, люфтами, мягкие ковры, шторы с обильными складками.

• Отделка. Декоративные элементы, такие как карнизы, плинтусы, молдинги, картины на стенах, используются дизайнерами для создания атмосферы изыска и роскоши.

• Освещение. Очень важное значение уделяется освещению. Люстры с кристаллами, настольные лампы с абажурами, роскошные бра украшают интерьер и создают комфортное для жизни освещение.

• Декор. Зеркала, картины, фигурки, вазы с цветами, ковры, обои с классическим узором - все это характерно для неоклассики.

Неоклассика придает интерьеру изысканность, при этом сохраняя уют и комфорт. Этот стиль подойдет тем, кто ценит элегантность и классическую красоту, но при этом хочет добавить в интерьер современные элементы для более актуального вида.

Оформить в неоклассическом стиле можно квартиру любой площади – и маленькую студию, и большую трехкомнатную квартиру. Для домов и коттеджей такой стиль также прекрасно подойдет.

Студия дизайна интерьера Павла Лаврентьева выполняет дизайн-проекты квартир и домов в стиле неоклассика. Наши специалисты с радостью проконсультируют вас по всем вопросам, подберут подходящую услугу и создадут дизайн-проект интерьера вашей мечты.