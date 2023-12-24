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Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Дизайн интерьера » Основные черты и особенности современного дизайна интерьеров

Основные черты и особенности современного дизайна интерьеров

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Жилище современного человека, будь то частный дом или городская квартира, представляет собой пространство, в котором хочется находиться.

Жилище современного человека, будь то частный дом или городская квартира, представляет собой пространство, в котором хочется находиться. В нем легко дышится, царят свет и простор. Все элементы подобраны гармонично, при этом каждый из них призван создавать комфорт для домочадцев. Важно, чтобы интерьер был не только красивым, но также практичным и функциональным.

Ключевые правила создания современных интерьеров

Современный дизайн интерьера в своем обобщенном понимании сформировался около полувека назад. Он стал своего рода олицетворением потребностей жителей мегаполисов. Вернувшись домой после напряженного трудового дня, они нуждались в отдыхе и релаксе в комфортной, расслабляющей обстановке. Поэтому современные интерьеры стремятся к максимальной простоте и практичности, в них нет ничего лишнего.

Актуальный стиль

В актуальном стиле не просматривается четких границ, поскольку лишь в этом случае он сможет стать идеально адаптированным к образу жизни обитателей жилища. Зачастую можно наблюдать смешение нескольких видов оформления. Но одной из основных характеристик дизайна жилых интерьеров является минимализм с его простыми формами, чистыми линиями, открытым пространством. Мебель и аксессуары также отличаются простотой и функциональностью, они не перегружают помещение и не создают ощущение беспорядка.

Свет и пространство

Основное внимание уделяется использованию естественного света, поэтому в помещениях широко применяются большие окна, стеклянные двери и перегородки. Поскольку освещение является важным элементом современного интерьера, используются как традиционные источники света, так и новейшие светодиодные технологии.

Преобладание природных цветов и натуральных материалов

Нейтральные природные цвета и натуральные материалы также характерны для современного стиля. Например, белый, серый и бежевый оттенки часто используются в сочетании с деревом, стеклом и металлом. Естественность, близость к природе и экологичность в наши дни важны для многих людей, поэтому при выборе отделочных материалов и мебели предпочтение отдается натуральным и экологически чистым материалам.

Использование передовых технических решений

Умный дом, домашний кинотеатр, автоматические системы управления освещением и климатом – все это инновационные технологии, которые гармонично вписываются в современные интерьеры, делая их более удобными и функциональными.

Создать стильный и гармоничный современный дизайн интерьера в вашей городской квартире или загородном доме с удовольствием помогут талантливые, креативные дизайнеры компании «Дизайн СПб». Примеры выполненных ими оригинальных интерьеров можно увидеть в портфолио на сайте design.spb.ru.

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