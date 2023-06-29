Микрозайм на карту без проверок

Воспользоваться кредитными продуктами банков могут далеко не все. Существенный процент заявок на кредиты банки отклоняют. Если с кредитной историей есть хотя бы небольшие проблемы, можно не тратить время на обращение в банк. Отказ будет практически со 100% гарантией. Даже небольшие просрочки скорее всего не позволят претендовать на получение банковского кредита.

Современной альтернативой банковским кредитным продуктам сегодня являются микрозаймы. Они востребованы среди населения и доступны практически каждому. Микрозайм можно получить даже при наличии плохой кредитной истории. МФО (микрофинансовые организации) не требуют документального подтверждения места работы и размера дохода. Кредитную историю микрокредитные учреждения могут проверять, но при принятии решения по заявке она не учитывается, поэтому во многих МФО получателями займов могут быть люди с низким кредитным рейтингом.

Микрозаймы выдаются в офисах микрофинансовых компаний или онлайн. Именно микрозаймы онлайн сегодня пользуются большим спросом, потому что значительно экономят время людей.

Микрозаймы: основные факты

1. Микрозаймы — займы для населения относительно небольшого размера, обычно до 30-50 тысяч рублей.

2. Небольшой срок кредитования. Чаще всего он составляет от двух недель до двух месяцев.

3. За использование заёмных средств микрокредитное учреждение ежедневно начисляет проценты, то есть, заёмщик платит только за дни, когда он действительно пользовался займом.

Микрозаймы на карту — удобно и просто

Процесс их оформления и получения очень удобен тем, что все действия происходят онлайн на сайте МФО. Заёмщик заполняет там анкету. После ее рассмотрения и вынесения положительного решения кредитный договор подписывается онлайн. Далее заёмщик получает сумму займа на свою банковскую карту.

Таким образом, оформить микрозайм и получить деньги можно в любом месте, где есть доступ к интернету. МФО работает в круглосуточном режиме, поэтому при необходимости оформить и получить займ можно даже ночью. Многие МФО сегодня подтверждают заявки в автоматическом режиме, благодаря чему заёмщик не ждёт решения долгое время.

Микрозаймы на карту без проверок — для кого они актуальны?

В первую очередь, для людей с испорченной кредитной историей. Для них микрозаймы — едва ли не единственная возможность получить деньги в долг.

Воспользоваться микрозаймами могут те, кто получает серую зарплату и не могут нормальный доход подтвердить документально. Сведения о месте работы и доходе при заполнении анкеты не нужно подкреплять соответствующими документами, справками.

Все остальные категории граждан тоже могут стать заемщиками МФО, в том числе, женщины в декретном отпуске, студенты, официально безработные и пенсионеры.



Микрозаймы как способ улучшения кредитной истории

Не все знают, что в кредитной истории заёмщика отображается каждый вовремя погашенный микрозайм. Если периодически брать микрозаймы и вовремя их гасить, то сведения о своевременных выплатах попадут в кредитную историю. По мере того как их наберется некоторое количество, кредитная репутация заемщика улучшится.



Микрозаймы на карту без проверок просты, удобны, доступны почти каждому. Благодаря им можно быстро одолжить деньги на текущие расходы или незапланированные траты.