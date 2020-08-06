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Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » Займы, микрозаймы » Можно ли найти микрозайм, если у клиента плохая кредитная история

Можно ли найти микрозайм, если у клиента плохая кредитная история

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Займы сегодня выдаются практически каждому человеку достаточно легко

Займы сегодня выдаются практически каждому человеку достаточно легко, поэтому можно без проблем найти интересные предложения как в интернете, так и в реале. Но вот что делать человеку, если у него плохая кредитная история. Конечно, можно просто зайти на сайт orelbanks.ru и попытаться найти там интересные предложения от МФО, но прежде всего надо разобраться, что такое плохая кредитная история и что делать, чтобы вновь стать счастливым обладателем новенького кредита?

Кредитная история – это перечень кредитов человека и история их возвращения. Был ли гражданин пунктуальным, платил ли долги вовремя, совершал ли он просрочки и как легко справляли со всем этим? Это и есть предмет кредитной истории. Если Вы хоть раз были должником по кредиту, к Вам присылали коллекторов, наяривали по телефону с требованием вернуть долг – Вы в зоне риска оказаться в черном списке с плохой кредитной историей.

Как же получить займ

Если одного кредита оказалось мало, и человек желает получить еще один, невзирая на плохую кредитную историю, то он должен помнить: на займ в МФО может претендовать такой кандидат:

  • Гражданин должен быть возрастом не меньше 18 и не больше 65, так как дальше уже идет зона риска, особенно в наши вирусные времена;
  • Надо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации;
  • Потребуется иметь карточку одного из банков РФ, иначе некуда будет получить займ;
  • Если работать через интернет, то понадобиться иметь доступ к оному.

Чтобы снизить вероятности отказа в получении займа, надо вежливо себя вести с сотрудниками микрофинансовой организации, здороваться при входе в кабинеты, весело улыбаться американской улыбкой. Также потребуется иметь безупречную историю о том, зачем Вам требуются деньги, ведь иначе займ могут не выдать. Некоторые личности просто желают выпить водочки, и чем-то закурить его, постарайтесь доказать, что Вы к ним не принадлежите.

Как поправить кредитную историю

Чтобы исправить кредитную историю и снова стать снова желанным гостем любого банка, потребуется совершить следующим подвижнические дела:

  • Надо опять-таки взять новенький кредит и не просрочить ни единого платежа. Чем более внушительный кредит, большая сумма по процентам и дисциплинированнее платежи, тем лучше для кредитной истории;
  • Проверить себя в базе должников и если там есть какие-то устаревшие данные, попросить их исправить.

Такой простой алгоритм действий снова вознесет Вас в ранг любимца МФО и банков.

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