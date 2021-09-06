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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Сервис » Полиграфические услуги. Широкий спектр, отличное качество

Полиграфические услуги. Широкий спектр, отличное качество

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Полиграфия – это целая индустрия, в которой работают типографии и дизайнерские студии.

Полиграфия – это целая индустрия, в которой работают типографии и дизайнерские студии. Полиграфические услуги представляют собой обширное понятие, включающее обработку печатной продукции на разных этапах ее изготовления. Услуги полиграфии остро востребованы в сфере торговли, маркетинга, рекламы и прочих направлениях малого и крупного бизнеса. Заказать полиграфическую и рекламно-сувенирную продукцию можно в типографии "СатисЪ".

Какие услуги предоставляет типография

Заказать полиграфические услуги могут частные лица, коммерческие организации, фирмы, предприятия сферы услуг. При обращении в типографию клиенту помогут сделать правильный выбор профессиональные дизайнеры, которые разработают макет, грамотно подберут содержание текста и цветовую палитру.
В типографии предоставляют следующие виды услуг:
- печать в любом формате по желанию заказчика;
- эксклюзивный дизайн, привлекающий покупателей;
- обработка продукции декоративными способами с помощью современных материалов;
- создание проекта логотипа, выгодно представляющего торговую марку.
После выхода из печати вся полиграфическая продукция подлежит обязательной обработке, которая включает: биговку, брошюровку, закругление углов, тиснение фольгой, перфорацию отрывных частей, защитное ламинирование.

Какие виды полиграфических услуг предлагаются клиенту

Полиграфическая продукция отличается широким ассортиментом и большой востребованностью. К ее услугам постоянно обращаются крупные фирмы, заведения развлекательной сферы и мелкие предприниматели.
К числу наиболее популярных видов полиграфических услуг относятся:
- календари различных форматов и содержания. Они могут быть небольшими карманными, перекидными настольными, настенные с несколькими секциями. Особенно большие заказы поступают от клиентов в преддверии нового года. Крупные фирмы разрабатывают индивидуальный дизайн корпоративных календарей, тематика которых может быть самая разнообразная: церковные, с изображением животных, природы, техники;
- листовки заказывают преимущественно большими партиями, так как предполагается их распространение среди потенциальных клиентов в качестве рекламы определенного товара, услуг или мероприятий;
- блокноты печатаются любых размеров и дизайна, их содержание может быть самым простым или в виде органайзера с календарем, расписанием и специальными заметками;
- визитные карточки делаются преимущественно прямоугольной формы, но могут отличаться по качеству и обработке. Технологии позволяют делать их не только из бумаги, но также из плотного картона или пластика. На них указываются данные для связи с человеком или фирмой;
- брошюры изготавливают для ознакомления посетителей с товарами или услугами фирмы. Их раздают на презентациях, выставках, семинарах;
- бланки заказывают различные фирмы и предприятия для занесения информации в уже готовый шаблон. Они могут быть фирменными с напечатанным логотипом, названием и реквизитами, а могут быть обычными с графами и строками для заполнения;
Типографии могут выполнять заказы такой продукции как кубарики (проклеенные стопки бумаги для заметок), этикетки, конверты, бирки.

Преимущества полиграфических услуг

Современные технологии и оборудование позволяют создавать огромный ассортимент полиграфической продукции, которая сможет удовлетворить запросы любого клиента. Услуги профессиональных дизайнеров помогут создать макет печатного изделия, который будет отвечать всем правилам маркетинга и выполнять возложенные на него функции.

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