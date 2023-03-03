Вторичная стрейч пленка MIRPACK

Вторичная стрейч-пленка производится из переработки полиэтиленовых отходов, таких как производственные остатки и использованная пленка. Она получается путем переплавления и переработки этих материалов в гранулы, из которых затем изготавливается стрейч-пленка. Если вам требуется Вторичная стрейч пленка, то компания МИРПАК предоставляет возможность заказать ее в неограниченном количестве.

Особенности материала от компании МИРПАК

Вторичная стрейч-пленка является более экологически чистым вариантом упаковочной пленки, так как она использует отходы вместо новых сырьевых материалов. Кроме того, она может быть более экономичной, чем первичная стрейч-пленка, что позволяет снизить затраты на упаковку. Вторичная стрейч-пленка обладает схожими характеристиками с первичной, в том числе растяжимостью, прочностью и защитными свойствами. Она также может иметь различные дополнительные свойства, такие как антистатические, антикоррозионные и т.д., в зависимости от требований конкретной упаковки.

Продукция МИРПАК пользуется огромной популярностью. Во-первых, она дешевле, чем первичная, и поэтому может использоваться для производства упаковки с меньшей себестоимостью. Во-вторых, вторичная пленка легче, быстрее и качественнее упаковывает продукцию. Ее можно использовать для изготовления упаковки, которая не будет деформироваться и растягиваться при транспортировке.

Сфера применения

Использование вторичной стрейч-пленки может помочь снизить объем отходов и иметь положительный экологический эффект, что делает ее привлекательным выбором для упаковки товаров. Где используется вторичная стрейч-пленка:

для упаковки грузов на паллетах;

для упаковки продуктов питания в «теплую» упаковку (консервированные овощи, фрукты, ягоды, мясо, рыба, морепродукты, кондитерские изделия);

в качестве подложки под различные виды товаров (например, для транспортировки сыпучих грузов);

при упаковке различных видов товаров в многослойную упаковку.

Это полимерный материал, который образуется в результате переработки полиэтиленовой пленки, а также других полимерных изделий. В России его производят на предприятиях, выпускающих вторичную пленку под торговой маркой «MIRPACK». Этот материал используется для упаковывания различных товаров (от продуктов питания до бытовой техники). Материал можно заказать любой ширины и длины. Многие предприятия давно пользуются продукцией МИРПАК.