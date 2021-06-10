Где, как и для чего используется термоусадочная пленка

Payeer

ента новостей

20:23
Шесть футболистов «Зенита» вошли в итоговую заявку сборной России на чемпионат Европы
19:23
Столетие Филармонии — первый концерт на крыше Музея
19:21
Выставка «Больше чем любовь»
19:17
Сергей Неверов и Михаил Романов обсудили вопросы, волнующие петербуржцев
12:17
Исторические мультимедийные парки «Россия — моя история» посвятят обширную программу празднования дня России 800-летию Александра Невского
10:30
Книга петербургских школьников будет храниться в главной детской библиотеке страны
10:29
Петербуржцы счастливы?
10:27
Северо-Западный округ Росгвардии взял под охрану более 1,1 тыс. детских лагерей
10:23
Юбилейный форум «Социальный Петербург»
10:19
В Ленобласти иномарка сбила девушку на велосипеде
09:54
На Шнурова подали в суд из-за мата
09:25
Электросамокатам сказали «нет»
14:23
Встречай лето вместе с «Фондом Доноров»
12:47
Мультимедийная выставка «Вспомним»
11:11
В Петербурге жителя коммунальной квартиры подозревают в педофилии
11:06
Старт благотворительному футбольному матчу в рамках ПМЭФ дал Михаил Романов
11:04
В Ленобласти мужчина в плавках домогался 12-летней девочки
10:55
Поп-ап галерея по случаю Чемпионата Европы по футболу
10:50
На КАД между Пискаревским и Шафировским проспектами полностью перекроют движение
10:49
Страхуйте вклады, господа!
09:29
А билеты-то поддельные!
08:35
Прививайтесь, граждане!
00:39
Какие шансы у сборной России на чемпионате Европы в группе с Бельгией, Данией и Финляндией?
19:48
Акция книгодарения "Русский музей библиотекам города"
19:45
Арт-ярмарка современного искусства на Кожевенной
19:42
Год гуманитарного сотрудничества: впервые в Египте будет представлено большое оперное произведение театра из России
19:39
В Ленобласти состоялся выпуск сотрудников ОМОНа, прошедших обучение в Центре подготовки Северо-Западного округа Росгвардии
19:37
Концерт «Оркестр на крыше»
19:34
Исторический парк подготовил праздничную программу ко Дню России
19:32
В Ленобласти прошёл учебный сбор водолазов Северо-Западного округа Росгвардии
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Производство » Промышленное производство » Где, как и для чего используется термоусадочная пленка

Где, как и для чего используется термоусадочная пленка

0
0
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Яндекс
Возможности и преимущества использования термоусадочной пленки в качестве упаковочного материала.

Упаковочный материал требуется любому товару, так как с его помощью не только обеспечивается полноценная защита от механических повреждений, но и срок хранения продлевается по максимуму. Связано это с тем, что порча товара, особенно когда речь идет о продуктах питания, происходит чаще всего из-за того, что он контактирует с воздухом, а потому важно, чтобы упаковка была еще и герметичной.

Что такое термоусадочная пленка

Такой упаковочный материал сегодня является одним из самых распространенных, так как использовать его можно для товара любой формы и габаритов. Такая упаковка формирует плотную оболочку и стоит гораздо меньше, чем обычный картон.

На рынке термоусадочная пленка для упаковки представлена в нескольких вариантах:

  • Поливинилхлорид - материал прозрачный и блестящий, усадку дающий в два раза и даже более. Внушительный температурный диапазон способен обеспечить длительные сроки хранения практически всему упакованному товару. Перепады температуры в помещении на качество упаковки никак не влияют.
  • Полиолефиновая пленка стала популярной в большинстве европейских стран благодаря своей высокой механической прочности, которая никак не зависит от размеров. Полиэтилен - материал недостаточно распространённый именно в качестве упаковки, для него характерна определенная степень плотности и эластичности, а стоит он дешевле всего.
  • Полипропилен - усовершенствованный вариант полиэтилена, более плотный, абсолютно прозрачный и устойчивый к воздействию влаги и проникновению запахов извне.
  • Полиэтиленовая модифицированная плёнка отличается не только повышенной плотностью, но и устойчивость к нагреванию.

Особенности применения

Несмотря на то, что термоусадочная плёнка кажется ненадежной, её активно применяют для покупки мелких и габаритных предметов различного типа. Основным критерием, который нужно учитывать, является толщина такого материала. От 20 до 50 мкм она позволяет упаковывать сувенирную и хрупкую продукцию, колбасу, курицу и др. От 50 до 100 мкм - такой вариант термоусадочной пленки предназначен для упаковки товаров группами, когда несколько однотипных изделий объединяются в единой упаковке. От 250 до 500 мкм - такая упаковка защищает объёмные крупногабаритные предметы либо может использоваться для штабельного пакования.

Как правило, упаковка при помощи термоусадочной пленки осуществляется в автоматическом режиме, для чего используются конвейерные линии. Присутствие операторов в данном процессе сводится к минимуму. Сама процедура пакования характеризуется повышенной скоростью, определённая партия продукции размещается в специальном поддоне, после чего вся композиция заворачивается в плёнку и запаивается утюжком, далее лоток отправляется в камеру для последующей усадки.

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

18-08-2016, 00:44
Основные характеристики выбора упаковки
7-04-2016, 17:03
«НТЛ Упаковка»
29-09-2016, 21:21
Использование полимеров для упаковки товаров
2-03-2016, 09:37
Выбор упаковки по основным требованиям
7-11-2016, 22:49
Картонная упаковка – красиво, практично и недорого
4-10-2018, 16:05
Как выбрать производство упаковки?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
95
Сегодня, 10:19
В Ленобласти иномарка сбила девушку на велосипеде
0
198
7-06-2021, 10:39
В Ленобласти в ДТП при лобовом столкновении два человека погибли и один серьезно пострадал
0
286
5-06-2021, 16:08
В Петербурге пенсионерка попала под колеса электросамоката
0
258
4-06-2021, 12:25
В Петербурге ребенока сбила «Лада Веста»
Наверх