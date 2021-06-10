Где, как и для чего используется термоусадочная пленка

Упаковочный материал требуется любому товару, так как с его помощью не только обеспечивается полноценная защита от механических повреждений, но и срок хранения продлевается по максимуму. Связано это с тем, что порча товара, особенно когда речь идет о продуктах питания, происходит чаще всего из-за того, что он контактирует с воздухом, а потому важно, чтобы упаковка была еще и герметичной.

Что такое термоусадочная пленка

Такой упаковочный материал сегодня является одним из самых распространенных, так как использовать его можно для товара любой формы и габаритов. Такая упаковка формирует плотную оболочку и стоит гораздо меньше, чем обычный картон.

На рынке термоусадочная пленка для упаковки представлена в нескольких вариантах:

Поливинилхлорид - материал прозрачный и блестящий, усадку дающий в два раза и даже более. Внушительный температурный диапазон способен обеспечить длительные сроки хранения практически всему упакованному товару. Перепады температуры в помещении на качество упаковки никак не влияют.

Полиолефиновая пленка стала популярной в большинстве европейских стран благодаря своей высокой механической прочности, которая никак не зависит от размеров. Полиэтилен - материал недостаточно распространённый именно в качестве упаковки, для него характерна определенная степень плотности и эластичности, а стоит он дешевле всего.

Полипропилен - усовершенствованный вариант полиэтилена, более плотный, абсолютно прозрачный и устойчивый к воздействию влаги и проникновению запахов извне.

Полиэтиленовая модифицированная плёнка отличается не только повышенной плотностью, но и устойчивость к нагреванию.

Особенности применения

Несмотря на то, что термоусадочная плёнка кажется ненадежной, её активно применяют для покупки мелких и габаритных предметов различного типа. Основным критерием, который нужно учитывать, является толщина такого материала. От 20 до 50 мкм она позволяет упаковывать сувенирную и хрупкую продукцию, колбасу, курицу и др. От 50 до 100 мкм - такой вариант термоусадочной пленки предназначен для упаковки товаров группами, когда несколько однотипных изделий объединяются в единой упаковке. От 250 до 500 мкм - такая упаковка защищает объёмные крупногабаритные предметы либо может использоваться для штабельного пакования.

Как правило, упаковка при помощи термоусадочной пленки осуществляется в автоматическом режиме, для чего используются конвейерные линии. Присутствие операторов в данном процессе сводится к минимуму. Сама процедура пакования характеризуется повышенной скоростью, определённая партия продукции размещается в специальном поддоне, после чего вся композиция заворачивается в плёнку и запаивается утюжком, далее лоток отправляется в камеру для последующей усадки.