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Как правильно размещать рекламу на автомобиле

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
igvitta.by
Заоблачная конкуренция вынуждает многие компании искать новые способы продвижения товаров и услуг. Эти поиски привели к тому, что теперь наружная реклама

Как правильно размещать рекламу на автомобиле

Заоблачная конкуренция вынуждает многие компании искать новые способы продвижения товаров и услуг. Эти поиски привели к тому, что теперь наружная реклама размещается не только на фасадах зданий или билбордах, но и на автомобилях. Такое информационное сообщение увидят десятки тысяч потенциальных клиентов.

Способы размещения

Реклама на авто предусматривает использование частных или корпоративных транспортных средств. В первом случае потребуется заключение договора с владельцем автомобиля. В этом договоре должен быть оговорен не только контент (рекламное сообщение и логотип), но и срок действия рекламной кампании. Также нужно определить место, где будет расположен контент. Обычно для этого используется кузов или заднее стекло.

Реклама на корпоративном автомобиле позволяет рассчитывать на повышение узнаваемости бренда. Такой метод продвижения предусматривает размещение рекламного объявления на фургонах и грузовых автомобилях.

Материалы для нанесения

Нанесение рекламного объявления на кузов или стекла автомобиля предусматривает использование:

  • ламинированной самоклеющейся пленки;
  • виниловой пленки;
  • светового короба.

Ламинированная пленка отличается устойчивостью к негативному воздействию внешней среды и механическим повреждениям. Для нанесения ярких изображений обычно используется виниловая пленка. Также существует прозрачная или перфорированная пленка для нанесения на стекла авто. Трендом последних лет считается структурная металлизированная пленка.

Альтернативой пленкам могут служить световые короба. Они хорошо видны даже ночью. Но такие короба считаются самым дорогим способом рекламы на автомобилях.

Правила размещения

Реклама на частном или корпоративном авто должна содержать наименование рекламодателя и учетный номер налогоплательщика. Такой способ продвижения можно использовать только при наличии свидетельства о государственной регистрации и лицензии на осуществление этого вида деятельности.

Компании, представляющие агроэкотуризм, адвокатуру, нотариат и ремесленничество, обязаны согласовать содержание рекламного сообщения с автоинспекцией. Также потребуется получение разрешения от исполкома. К правилам размещения стоит отнести еще один важный момент – рекламная конструкция на авто не должна угрожать безопасности дорожного движения.

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