В Петербурге подвели итоги региональной «Вахты Памяти-2025»

В год 80-летия Великой Победы останки 95 советских воинов были с почестями преданы земле благодаря работе петербургских поисковиков

В Санкт-Петербурге завершился очередной сезон региональной поисковой акции «Вахта Памяти-2025», в рамках которой проводились работы по поиску и захоронению останков солдат, павших в боях Великой Отечественной войны. В этом году петербургские поисковики смогли поднять останки 95 бойцов Красной Армии, и имена пятерых из них удалось установить. Поисковые экспедиции проводились в различных районах города, включая Колпинский, Петродворцовый, Красносельский и Пушкинский, а также в Ленинградской области и Республике Карелия.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что в год 80-летия Великой Победы поисковики из города, который носит звание Героя Ленинграда, с почестями предали земле останки почти ста советских воинов, которые отдали свои жизни в борьбе за свободу и независимость нашей Родины. Он подчеркнул, что поисковое движение является передовым отрядом патриотов России, и его участники играют важную роль в сохранении исторической памяти о подвигах предков. Губернатор также пообещал, что правительство будет продолжать оказывать поддержку поисковым отрядам и создавать необходимые условия для их благородной деятельности.

Останки найденных солдат были захоронены на Иликовском кладбище в Ломоносове, а также на воинских кладбищах в населенных пунктах Корчмино и Кондакопшино. Кроме того, некоторые из останков были перезахоронены на воинском участке Северного кладбища. По просьбам родственников, останки двух военных были возвращены на их «малую родину», которая находится за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Первая «Вахта Памяти» состоялась в Санкт-Петербурге в 1997 году по инициативе Георгия Стрельца, командира поискового отряда «Возрождение». С тех пор поисковое движение в Северной столице значительно расширилось и теперь объединяет 54 отряда, среди которых почти половина участников – это молодые люди в возрасте до 35 лет. Правительство города активно поддерживает поисковиков, предоставляя им необходимое оборудование, а также помощь в организации обучающих семинаров, конференций и слетов, которые помогают развивать движение и повышать квалификацию его участников.

С 2022 года в Санкт-Петербурге лучшим поисковикам вручается награда городского правительства – знак отличия «За вклад в дело увековечения памяти погибших при защите Отечества». В этом году данную награду получили руководители таких поисковых отрядов, как «Патриот», «Последний рубеж», «Красная Горка», «Линия фронта», «Лиговский», «РЖД», «Высота», «Пулковские Высоты», «Им. Бойцова», «Заслон-2», «Доброволец-Политех», «Ермак», «Рубеж-2», «Ингрия» и «Атака».

Таким образом, поисковое движение в Санкт-Петербурге продолжает активно развиваться, привлекая молодое поколение к важной и ответственной задаче сохранения памяти о тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей страны. Участники экспедиций не только восстанавливают историческую справедливость, но и помогают людям найти своих предков, которые погибли на полях сражений. Это не только важная работа, но и глубокая личная миссия, объединяющая людей разных возрастов и профессий в стремлении к сохранению исторической памяти.

