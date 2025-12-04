В Ротонде Мариинского дворца прошел торжественный приём в честь Дня Героев Отечества

В Ротонде Мариинского дворца, расположенного в сердце Санкт-Петербурга, 4 декабря состоялся торжественный приём, посвящённый Дню Героев Отечества. Этот значимый праздник, который отмечается по всей стране 9 декабря, был учреждён в 2007 году и с тех пор стал важной датой в календаре, символизирующей уважение и признание героизма людей, которые проявили исключительное мужество и отвагу во имя своей Родины.

На мероприятии собрались 37 выдающихся героев, чьи подвиги и доблесть служат вдохновляющим примером для всех граждан. Среди почётных гостей были такие видные фигуры, как Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и Председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Елена Фидрикова. Их присутствие подчеркнуло важность данного события и признание заслуг тех, кто защищал и продолжает защищать нашу страну.

В своём обращении к собравшимся, Александр Бельский выделил особый статус Санкт-Петербурга, который носит звание города-героя. Он отметил, что Ленинград в годы Великой Отечественной войны защищали сыны советского народа, представляющие все народы нашей страны. Важно, что и в наше время, в условиях современных вызовов, граждане России продолжают объединяться и каждый день совершают подвиги, защищая свою страну и её интересы.

Александр Бельский подчеркнул, что дух единства и готовности к самопожертвованию, проявленный героическими защитниками, остается актуальным и в наши дни. Он выразил уверенность в том, что "наше дело правое, победа будет за нами", тем самым вдохновляя присутствующих на дальнейшие свершения и подвиги во имя Родины.

В завершение своего выступления Бельский поздравил всех Героев с приближающимся праздником и выразил искреннюю благодарность за их мужество, самоотверженное служение и значимый вклад в защиту и развитие нашей страны. Этот торжественный приём стал не только данью уважения к прошлому, но и напоминанием о том, что героизм и патриотизм живут в сердцах людей, готовых встать на защиту своей Родины в любое время.