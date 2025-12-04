ента новостей

На Бухарестской улице тномарка сбила 42-летнего пешехода
В Петербурге с 4 декабря запрещен выход на лёд
В Ротонде Мариинского дворца прошел торжественный приём в честь Дня Героев Отечества
В Петербурге стартовал 25 Международный турнир по мини-футболу для воспитанников детских домов
В Петербурге подвели итоги региональной «Вахты Памяти-2025»
В Петербурге обезвредили группу автоугонщиков
В Ленобласти задержали жительницу Новгородской области, обокравшую пенсионерку из Вырицы
В Петербурге задержан подозреваемый в неправомерном завладении автомобилем на улице Типанова
В Петербурге задержали неадеквата, размахившего ножом в магазине на Светлановском проспекте
В Петербурге откроется музей Маэстро Юрия Хатуевича Темирканова
В Особняке Брюллова открывается выставка художников из Москвы
В Петербурге вручили премию «Лучшая профессиональная династия Санкт-Петербурга»
День Неизвестного солдата
В Петербурге утвердили звание «Образцовый детский коллектив Санкт‑Петербурга»
Киностудию «Ленфильм» решено передать в собственность Петербурга
В Ломоносовском районе Ленобласти автобус сбил мужчину
В Петергофе мужчина отобрал две бутылки рома у грузчика
В Пулково задержали «дроппершу», за обман пенсионера из Сестрорецка
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на Гончарной улице
Девочек-подростков, устроивших драку на вокзале в Павловске доставили в полицию
СКА одержал победу над «Локомотивом» в овертайме
Выставка «Память поколений: Нельзя забыть»
В Госдуме раскритиковали Telegram за показательные блокировки каналов
Премьера спектакля "Золушка" в театре "Балтийский дом"
Фестиваль «Великий шелковый путь. Диалог культур»
В Музее Набокова СПбГУ открывается выставка «Кукольный дом», посвященная детству писателя
Во Всеволожске задержали несовершеннолетних "треш-блогеров"
Полицейские поймали 18-летнего «дропа» за обман пенсионерки из Кронштадта
В Петербурге профессора вуза обманули почти на 3 млн рублей
В Петербурге полиция устанавливает обстоятельства поножовщины на Гончарной улице
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗАКС
В Ротонде Мариинского дворца 4 декабря прошел торжественный приём, посвящённый Дню Героев Отечества

В Ротонде Мариинского дворца, расположенного в сердце Санкт-Петербурга, 4 декабря состоялся торжественный приём, посвящённый Дню Героев Отечества. Этот значимый праздник, который отмечается по всей стране 9 декабря, был учреждён в 2007 году и с тех пор стал важной датой в календаре, символизирующей уважение и признание героизма людей, которые проявили исключительное мужество и отвагу во имя своей Родины.

На мероприятии собрались 37 выдающихся героев, чьи подвиги и доблесть служат вдохновляющим примером для всех граждан. Среди почётных гостей были такие видные фигуры, как Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и Председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Елена Фидрикова. Их присутствие подчеркнуло важность данного события и признание заслуг тех, кто защищал и продолжает защищать нашу страну.

В своём обращении к собравшимся, Александр Бельский выделил особый статус Санкт-Петербурга, который носит звание города-героя. Он отметил, что Ленинград в годы Великой Отечественной войны защищали сыны советского народа, представляющие все народы нашей страны. Важно, что и в наше время, в условиях современных вызовов, граждане России продолжают объединяться и каждый день совершают подвиги, защищая свою страну и её интересы.

Александр Бельский подчеркнул, что дух единства и готовности к самопожертвованию, проявленный героическими защитниками, остается актуальным и в наши дни. Он выразил уверенность в том, что "наше дело правое, победа будет за нами", тем самым вдохновляя присутствующих на дальнейшие свершения и подвиги во имя Родины.

В завершение своего выступления Бельский поздравил всех Героев с приближающимся праздником и выразил искреннюю благодарность за их мужество, самоотверженное служение и значимый вклад в защиту и развитие нашей страны. Этот торжественный приём стал не только данью уважения к прошлому, но и напоминанием о том, что героизм и патриотизм живут в сердцах людей, готовых встать на защиту своей Родины в любое время.

