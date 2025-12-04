В Петербурге стартовал 25 Международный турнир по мини-футболу для воспитанников детских домов

4 декабря в спортивном комплексе Международного студенческого городка состоялось знаменательное событие — торжественное открытие юбилейного, уже 25-го по счету, Международного турнира по мини-футболу среди команд, состоящих из воспитанников детских домов и интернатов. Это мероприятие стало важной вехой в истории турнира, который с каждым годом привлекает все больше участников и зрителей. На открытии присутствовали видные деятели, включая депутатов петербургского парламента: Александра Бельского, Павла Крупника, Юрия Авдеева, Михаила Барышникова и Александра Ходоска.

Соревнования, которые проходят в рамках турнира, предназначены для детей в возрасте 11-12 лет и призваны выявить сильнейшую команду 2025 года. В приветственном слове, произнесенном на церемонии открытия, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Александр Бельский, выразил свою благодарность всем, кто приложил усилия для организации этого значимого турнира. Он подчеркнул, что это уже 25-й турнир «Виктории-Питер», и отметил важность единства всех спонсоров, которые составляют единое целое в поддержке данного мероприятия.

Александр Бельский также выразил особую признательность консульству Китайской Народной Республики за приглашение двух команд для участия в турнире. Это добавляет международный аспект в соревнования и подчеркивает, что для Санкт-Петербурга является большой честью принимать такое значимое событие.

В юбилейном турнире участвуют 14 команд из различных уголков России, включая Санкт-Петербург, Северодвинск, Ленинградскую, Московскую, Курскую, Свердловскую, Ивановскую, Смоленскую и Тверскую области, а также Республики Крым и Донецкой Народной Республики. Кроме того, география участников охватывает команды из Республики Беларусь и две команды из Китайской Народной Республики. Это подчеркивает не только разнообразие, но и международный характер турнира.

За время проведения предыдущих 24 турниров, в которых принимали участие более 300 команд и 3420 детей из 55 регионов Российской Федерации, включая такие территории, как ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, мероприятие приобрело большую популярность. Участниками турнира были также команды из стран, таких как Армения, Китай, Кыргызстан, Парагвай, Испания, Латвия, Беларусь, Узбекистан и многих других, что свидетельствует о высоком международном статусе и значимости данного мероприятия.

Организатором турнира выступает автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб «Виктория-Питер», которая активно сотрудничает с Ассоциацией мини-футбола России, Федерацией футбола Санкт-Петербурга и Благотворительным фондом помощи детям «Добродушие». Проведение турнира стало возможным благодаря поддержке Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, а также Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.