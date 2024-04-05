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Питерец.ру » Общество » Google удалит миллиарды данных о действиях пользователей

Google удалит миллиарды данных о действиях пользователей

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Американская компания Google согласилась удалить данные миллионов граждан США, пользовавшихся браузером Chrome, на фоне обвинений в незаконной слежке за пользователями.

Google согласился удалить данные более 130 миллионов граждан США в рамках судебной тяжбы, начавшейся в 2020 году из-за обвинений в незаконной слежке за пользователями в режиме «инкогнито». В иске утверждалось, что Google собирал информацию о посещаемых сайтах через Google Analytics, Google Ad Manager и плагины, включая приложения для смартфонов, вне зависимости от того, переходил ли пользователь по ссылкам на рекламные объявления, публикуемые Google. Для этого достаточно было просто посетить тот или иной сайт.

«Компания Google планирует уничтожить массив данных, отражающих историю веб-браузинга миллионов пользователей, в рамках урегулирования иска, в котором утверждалось, что компания следила за людьми без их ведома», — говорится в сообщении издания Wall Steet Journal.

Официально условия сделки между ответчиком и истцами будут утверждены не раньше 30 июля, когда пройдут первые слушания. Тем не менее, уже известно, что по условиям мирового соглашения, Google кроме удаления миллиардов записей из дата-центров должен будет более наглядно информировать о степени конфиденциальности, которая доступна пользователю при использовании режима инкогнито. Так, в последней версии описания режима «инкогнито» в браузере Google Chrome компания уже очевидно признала, что даже в этом режиме сохраняется возможность отслеживания активности пользователей.
Соглашение предусматривает и другие дополнительные меры контроля, призванные ограничить сбор компанией личной информации. При этом истцы не получат никаких выплат.
Ситуация с Google и режимом инкогнито в очередной раз напоминает о том, что сегодня нужно крайне аккуратно пользоваться зарубежными сервисами – они уже многократно доказывали, что конфиденциальность и безопасность пользователей для них стоит далеко не на первом месте, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Западных ИТ-гигантов уже много раз ловили на шпионаже за пользователями и передаче персональных данных спецслужбам США. Хочу в очередной раз подчеркнуть, нарушение конфиденциальности личных данных пользователей, тем более без их ведома, – недопустимо. Обеспечение конфиденциальности личной информации пользователей — это серьезная задача в цифровой век. Однако, западные ИТ-гиганты ее не спешат выполнять, поэтому для Google сбор данных с целью последующего использования в своих целях уже стал нормой. Например, по данным Bloomberg, тот же Google каждый день торгует персданными, совершая при этом более 70 млрд операций по передаче информации», - подчеркнул депутат.

При этом сами американцы уже смирились с тем, что их данные без получения каких-либо разрешений собирают ИТ-гиганты, говорит Антон Немкин.

«Как ранее отметил американский журналист Такер Карлсон, социальная сеть Facebook (запрещен в России) и технологическая компания Google представляют собой гораздо большую угрозу с точки зрения шпионажа, чем тот же TikTok, который так активно стремятся запретить власти США. В нашей стране такая ситуация никогда не станет возможной – российское законодательство постоянно совершенствуется, чтобы уберечь граждан от неправомерной обработки данных, а главное от их утечки и использования в противоправных целях. В связи с этим в январе Госдума приняла в первом чтении два законопроекта об ужесточении наказания за утечки личных данных, которые предлагают ввести новые составы административных правонарушений и кратно увеличить штрафы. В отдельных случаях ответственность будет выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей, а для похитителей данных — вплоть до 10 лет лишения свободы. Новые меры ответственности должны побуждать компании серьезно относиться к защите персональных данных, инвестировать в развитие инфраструктуры информационной безопасности. При этом сами компании, которые обрабатывают данные, должны соблюдать ключевые принципы работы с ними. В первую очередь – минимизировать перечень собираемых данных, удалять все данные по достижении цели их обработки, а также регулярно проводить мероприятия внутреннего контроля по обработке персональных данных. Чем меньше данных будут обрабатывать компаний, тем меньше рисков их утечки, а значит и наказания», - заключил парламентарий.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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